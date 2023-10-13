Как в сентябре росли вклады населения в банках — Finance.ua

Как в сентябре росли вклады населения в банках
Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в сентябре вырос на 2,4% до 999,431 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
С начала текущего года вклады населения в банках выросли на 7,9% с 926,488 млрд гривен.
Гривневые вклады населения в банках в сентябре выросли на 2,5% до 663,726 млрд гривен.
При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 2,1% до 335,705 млрд гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в сентябре сократились на 1,1% до 1 116 298 000 000 гривен.
Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в сентябре для юрлиц снизилась на 0,9 п.п. до 12,5%, для физлиц выросло на 0,1 п.п. до 12,3%.
Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,6%, для населения — 1,1%.
Справка Finance.ua:
- За 2022 год вклады населения в банках выросли на 29,3% с 719,418 млрд гривен.
- В 2021 году вклады населения в банках выросли на 6,8% с 674,718 млрд гривен до 720,932 млрд гривен.
- В 2020 году вклады населения в банках выросли на 24,5% с 542,302 млрд гривен.
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