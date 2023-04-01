Как в этом году изменится стоимость пасхальной корзины — Finance.ua

Как в этом году изменится стоимость пасхальной корзины Сегодня 10:14 — Личные финансы

В этом году рост цен на продукты пасхальной корзины ожидается на уровне 10%.

Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире информационного телемарафона.

«Должны понимать, что за прошлый год реальные доходы населения упали на 25% — это официальные данные Госстата. Поэтому подпитывать деньгами такой чрезвычайный рост цен перед праздниками точно никто не будет. А вот в пределах 10% роста, связанного с увеличением спроса, наверное, стоит ждать», — отметил он.

В частности, по словам эксперта, на мясо и яйца стоит ожидать повышения цен на 5-7%, на сыр — на 3-5%.

«В этом году не будет катастрофического роста перед праздниками однозначно. Потому что, во-первых, такого дефицита нет, во-вторых, доходы у населения упали. Поэтому все эти вещи будут формировать более-менее умеренный рост цен перед Пасхальными праздниками», — подытожил Пендзин.

УНІАН По материалам:

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