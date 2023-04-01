Как в этом году изменится стоимость пасхальной корзины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как в этом году изменится стоимость пасхальной корзины

Личные финансы
32
Как в этом году изменится стоимость пасхальной корзины
В этом году рост цен на продукты пасхальной корзины ожидается на уровне 10%.
Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире информационного телемарафона.
«Должны понимать, что за прошлый год реальные доходы населения упали на 25% — это официальные данные Госстата. Поэтому подпитывать деньгами такой чрезвычайный рост цен перед праздниками точно никто не будет. А вот в пределах 10% роста, связанного с увеличением спроса, наверное, стоит ждать», — отметил он.
В частности, по словам эксперта, на мясо и яйца стоит ожидать повышения цен на 5-7%, на сыр — на 3-5%.
«В этом году не будет катастрофического роста перед праздниками однозначно. Потому что, во-первых, такого дефицита нет, во-вторых, доходы у населения упали. Поэтому все эти вещи будут формировать более-менее умеренный рост цен перед Пасхальными праздниками», — подытожил Пендзин.

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.