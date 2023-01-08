Как в 2023 году заполнять новую декларацию на недвижимость — разъяснение налоговой Сегодня 20:18 — Личные финансы

Как в 2023 году заполнять новую декларацию на недвижимость — разъяснение налоговой

С 2023 года владельцы недвижимости столкнутся с новой формой налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Государственная налоговая служба разъяснила, какие изменения появились в документе.

Главные изменения в декларации на недвижимое имущество, отличное от земельного участка:

Предусмотрена возможность указать код Кодификатора административно-территориальных единиц и территорий территориальных громад (КАТОТТГ) вместо кода по КОАТУУ (в приложениях 1 и 2). Декларация дополнена информацией о:

адресе местоположений объектов налогообложения (колонка 4 раздела I в приложениях 1 и 2);

сроке пользования налоговой льготой в отчетном периоде (колонки 20 — 21 раздела I приложения 1, колонки 19 — 20 раздела I приложения 2);

детализации начисленных к увеличению сумм налогового обязательства согласно п. 50.4 ст. 50 Налогового кодекса Украины (строки 5.1, 5.2 раздела ІІ в приложениях 1 и 2).

Новая форма декларации применяется с 1 января 2023 года.

Подробнее — приказы Минфина от 10.11.2022 № 371 «О внесении изменений в форму Налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка» и от 05.12.2022 № 412 «Об утверждении Изменений к приказу Министерства финансов Украины от 20 ноября № 371».

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