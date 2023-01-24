Как узнать свои штрафы за нарушение ПДД — Finance.ua

Как узнать свои штрафы за нарушение ПДД Сегодня 14:01 — Личные финансы

Как узнать свои штрафы за нарушение ПДД

Штрафы — распространенная ситуация, когда нужно много ездить на автомобиле. Сегодня можно с помощью смартфона или ноутбука узнать, есть ли письма счастья, оформленные правоохранительными органами.

Об этом пишут факты ICTV.

Отмечается, что в Украине даже в условиях войны работает система видеофиксации нарушений ПДД. Чтобы не ждать бумажной квитанции по почте, проверить наличие штрафов можно онлайн за несколько минут.

1. Сайт МВД.

На сайте МВД есть специальный раздел, где можно просмотреть административные правонарушения автоматической фиксации ПДД. Услуга бесплатная и не требует особого труда для получения полезной информации.

Проверить себя на штрафы можно по ссылке

Для выполнения проверки необходимо указать два параметра:

Идентификационный номер ТС (транспортного средства).

Серию и номер одного из следующих документов: паспорт или водительское удостоверение.

2. Электронный кабинет водителя.

Еще один удобный сервис от власти — электронный кабинет водителя

Чтобы узнать штрафы через этот сервис, нужно авторизоваться. Сделать это можно несколькими способами:

Электронная подпись.

Идентифицироваться через банки, с которыми сотрудничает сервис.

С помощью MobileID пользователям Kyivstar, Vodafone и Lifecell.

В кабинете водителя вы можете:

проверить и оплатить штрафы;

получить информацию об удостоверении водителя и авто;

проверить авто по VIN-коду;

записаться в электронную очередь;

Что касается правонарушений, то они находятся в отдельном разделе под названием Штрафы.

3. Через «Дія».

Многие украинские пользуются этим сервисом благодаря простоте и доступности в смартфоне. Примечательно, что система Дія способна самостоятельно уведомлять водителя посредством сообщений на смартфон.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения систему видеофиксации нарушений пришлось выключить. Ее вернули в работу уже в начале лета, и тогда вместо 270 удалось запустить 128 датчиков.

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