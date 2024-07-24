Как увеличение военного сбора повлияет на продажи авто — Finance.ua

Как увеличение военного сбора повлияет на продажи авто Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Как увеличение военного сбора повлияет на продажи авто

На днях СМИ сообщали, что авторынок отреагировал на инициативу правительства по введению 15% военного сбора при покупке (первой регистрации авто) резким ростом продаж. Якобы из-за этого украинские автосалоны почти опустели.

Впрочем, эксперты, с которыми пообщался УНИАН, пока не видят стремительного роста спроса на наиболее популярные категории автомобилей.

«‎Такого непосредственного влияния на продажи автомобилей и на рынок в целом мы не заметили. Обычно он инертен и не реагирует так быстро сразу на сплетни о дополнительных пошлинах. Тем более, что с начала мая из-за принятия закона о мобилизации рынок сильно просел», — рассказал агентству основатель сервиса по автоподбору Motor Scout Евгений Белецкий.

«Скажем, да, но это связано с более дорогими брендами», — заявил в свою очередь один из дилеров Renault, комментируя УНИАН информацию о росте спроса из-за новой законодательной инициативы.

При этом эксперты допускают, что в будущем она может повлиять на рынок более существенно.

«Ну и этот налог сильнее повлияет именно на новые автомобили. Я, честно говоря, вообще думаю, что он его (рынок — УНИАН) убьет, а вот на подержанные и на привезенные из США это повлияет не так сильно, ведь облагаться налогом будет только сумма в инвойсе и комиссия», — добавил Евгений Белецкий.

Ранее эксперты выяснили, что оборудованные бензиновыми двигателями внутреннего сгорания новые автомобили продолжают доминировать на украинском рынке. Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС наибольшим спросом в этом году пользовалась Mazda CX5. Если говорить об импортируемых подержанных авто с бензиновыми ДВС, то здесь лидером оказался Volkswagen Golf.

Также сообщалось, что в Украине резко возрос спрос на автомобили из Китая: за первое полугодие граждане нашей страны приобрели около 7,3 тысяч легковых авто, ввезенных из Китая.

УНІАН По материалам:

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