Как увеличение военного сбора повлияет на продажи авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как увеличение военного сбора повлияет на продажи авто

Казна и Политика
71
Как увеличение военного сбора повлияет на продажи авто
Как увеличение военного сбора повлияет на продажи авто
На днях СМИ сообщали, что авторынок отреагировал на инициативу правительства по введению 15% военного сбора при покупке (первой регистрации авто) резким ростом продаж. Якобы из-за этого украинские автосалоны почти опустели.
Впрочем, эксперты, с которыми пообщался УНИАН, пока не видят стремительного роста спроса на наиболее популярные категории автомобилей.
«‎Такого непосредственного влияния на продажи автомобилей и на рынок в целом мы не заметили. Обычно он инертен и не реагирует так быстро сразу на сплетни о дополнительных пошлинах. Тем более, что с начала мая из-за принятия закона о мобилизации рынок сильно просел», — рассказал агентству основатель сервиса по автоподбору Motor Scout Евгений Белецкий.
«Скажем, да, но это связано с более дорогими брендами», — заявил в свою очередь один из дилеров Renault, комментируя УНИАН информацию о росте спроса из-за новой законодательной инициативы.
При этом эксперты допускают, что в будущем она может повлиять на рынок более существенно.
«Ну и этот налог сильнее повлияет именно на новые автомобили. Я, честно говоря, вообще думаю, что он его (рынок — УНИАН) убьет, а вот на подержанные и на привезенные из США это повлияет не так сильно, ведь облагаться налогом будет только сумма в инвойсе и комиссия», — добавил Евгений Белецкий.
Ранее эксперты выяснили, что оборудованные бензиновыми двигателями внутреннего сгорания новые автомобили продолжают доминировать на украинском рынке. Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС наибольшим спросом в этом году пользовалась Mazda CX5. Если говорить об импортируемых подержанных авто с бензиновыми ДВС, то здесь лидером оказался Volkswagen Golf.
Также сообщалось, что в Украине резко возрос спрос на автомобили из Китая: за первое полугодие граждане нашей страны приобрели около 7,3 тысяч легковых авто, ввезенных из Китая.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.