Как увеличатся цены на аренду жилья в разных регионах Украины — Finance.ua

Как увеличатся цены на аренду жилья в разных регионах Украины Сегодня 14:00 — Недвижимость

Как увеличатся цены на аренду жилья в разных регионах Украины

По прогнозам экспертов, летом цены на аренду жилья в Украине из-за ускорения темпов инфляции и повышения курса доллара увеличатся примерно на 20%. Что на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Кроме того, серьезного спада стоимости в отопительный сезон ожидать не стоит, ведь цены на энергоносители будут держаться на достаточно высоком уровне.

Вместе с этим, это удорожание будет наблюдаться во всех регионах страны, кроме мест, где ведутся активные боевые действия, или есть постоянная угроза обстрелов.

От чего зависит повышение цен

С началом лета начинается сезонная миграция населения, значительно влияющая на его демографический состав в городах и городках разных регионов Украины.

Дело в том, что студенты разъезжаются по домам, а пожилые люди и семьи с маленькими детьми едут в сельскую местность, как можно дальше от городского смога.

Именно это становится причиной появления большого количества предложений на рынке аренды недвижимости, а также дает толчок к увеличению цен для новых арендаторов.

Пик повышения стоимости аренды жилья приходится на конец июня — начало июля, ведь в это время начинается вступительная кампания и студенты активно ищут квартиры для проживания на весь срок обучения.

Цены на аренду жилья в разных регионах Украины зависят от развития промышленной и туристической индустрии, а также от их защищенности. Так, по данным Госстата, наиболее существенно увеличение стоимости аренды наблюдается в Закарпатской (на 24%) и Львовской (8.4%) областях, куда люди часто бегут от войны. А вот в прифронтовых городах Сумщины, Херсонщины и Николаевщины рынок недвижимости находится в состоянии стагнации, и цены здесь почти не изменились с начала 2022 года, или стали значительно меньше.

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