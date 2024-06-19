Как увеличатся цены на аренду жилья в разных регионах Украины — Finance.ua

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Как увеличатся цены на аренду жилья в разных регионах Украины

Недвижимость
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Как увеличатся цены на аренду жилья в разных регионах Украины
Как увеличатся цены на аренду жилья в разных регионах Украины
По прогнозам экспертов, летом цены на аренду жилья в Украине из-за ускорения темпов инфляции и повышения курса доллара увеличатся примерно на 20%. Что на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Кроме того, серьезного спада стоимости в отопительный сезон ожидать не стоит, ведь цены на энергоносители будут держаться на достаточно высоком уровне.
Вместе с этим, это удорожание будет наблюдаться во всех регионах страны, кроме мест, где ведутся активные боевые действия, или есть постоянная угроза обстрелов.

От чего зависит повышение цен

С началом лета начинается сезонная миграция населения, значительно влияющая на его демографический состав в городах и городках разных регионов Украины.
Дело в том, что студенты разъезжаются по домам, а пожилые люди и семьи с маленькими детьми едут в сельскую местность, как можно дальше от городского смога.
Именно это становится причиной появления большого количества предложений на рынке аренды недвижимости, а также дает толчок к увеличению цен для новых арендаторов.
Пик повышения стоимости аренды жилья приходится на конец июня — начало июля, ведь в это время начинается вступительная кампания и студенты активно ищут квартиры для проживания на весь срок обучения.
Цены на аренду жилья в разных регионах Украины зависят от развития промышленной и туристической индустрии, а также от их защищенности. Так, по данным Госстата, наиболее существенно увеличение стоимости аренды наблюдается в Закарпатской (на 24%) и Львовской (8.4%) областях, куда люди часто бегут от войны. А вот в прифронтовых городах Сумщины, Херсонщины и Николаевщины рынок недвижимости находится в состоянии стагнации, и цены здесь почти не изменились с начала 2022 года, или стали значительно меньше.
Читайте больше в статье:

Обзор цен на аренду жилья в Украине

По материалам:
Finance.ua
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