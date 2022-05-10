Как управлять командой в IT-компании: рекомендации от Александра Слобоженко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как управлять командой в IT-компании: рекомендации от Александра Слобоженко

Сегодня 12:35Фондовый рынок
43
Как управлять командой в IT-компании: рекомендации от Александра Слобоженко
Александр Слобоженко — основатель и руководитель арбитражной команды Traffic Devils. Компания начинала работу с небольшого штата сотрудников, около 15 человек и за три года выросла до нескольких офисов и более, чем 300 человек.
О том, как управлять такой большой командой, налаживать контакт с сотрудниками и организовывать их эффективную работу, Александр рассказывает для читателей Finance.ua.
  1. Заботьтесь о своих людях
Хорошие отношения с сотрудниками не построишь на постоянном контроле, наказаниях, отсутствии похвалы за заслуги. «Я достаточно мягкий в управлении, моя правая рука, CEO компании, говорит что даже добрый. Но бываю строгим, и, безусловно, могу прямо сказать сотруднику, если он где-то допускает ошибки. Иногда нам приходится прощаться с теми, кто систематически не выполняют свои обязанности качественно, но я всегда даю время на обучение и возможность исправить ошибки. Важно поддерживать баланс — обращать внимание на „факапы“, чтобы избежать их в будущем и непременно хвалить людей за хорошо сделанную работу», — говорит Слобоженко.
Также Александр обращает внимание на то, что важно поддерживать своих сотрудников и по возможности помогать в сложных жизненных ситуациях. Например, с начала войны в Украине компания Traffic Devils организовала полностью оплачиваемый «релокейт» (переезд. — Ред.) для тех, кому он был необходим, в более безопасное место Украины.
«Мы полностью оплатили переезд сотрудников, проживание. Организовали офис и условия для работы. Важно, чтобы люди чувствовали себя безопасно. И если у компании есть ресурсы и возможности для подобных действий, непременно используйте их», — подчеркивает Слобоженко.
У нас также работает инструмент для получения фидбеков (отзывов. — Ред.) — Google-форма, которую заполняют все сотрудники. Вы должны знать, как у кого дела в компании, устраивает ли их зарплата, нужна ли им помощь... Возможно, у них есть вопросы которые они никак не могут задать.
«Это помогает поддерживать людей и командный дух, реагировать на запросы», — отмечает Слобоженко.
2. Предоставляйте сотрудникам свободу
Если руководитель будет заниматься микроменеджментом, контролировать действие каждого сотрудника, у него попросту не останется времени на то, чтобы заниматься стратегическими вопросами, развитием и масштабированием бизнеса, говорит Слобоженко. Поэтому необходимо давать сотрудникам свободу в принятии решений, тестировании гипотез.
«Я доверяю членам своей команды. Естественно, перед приемом на работу, они проходят собеседование, демонстрируют свой опыт. Также у нас в компании предусмотрено прохождение полиграфа для всех сотрудников, чтобы избежать обмана, „дорисованной“ статистики, а также корпоративного шпионажа. Поэтому я абсолютно точно уверен в том, что люди, которых мы берем на работу — хорошие и добросовестные специалисты. У нас качественно отлажена структура в компании: у каждого из отделов существует свой руководитель, который управляет командой. И здесь главная задача — правильно выбрать человека на эту позицию. Чтобы он не просто делегировал задачи своему отделу, а горел работой, хотел улучшить и прокачать своих подчиненных, генерировали идеи, тестировал и внедрял их. А также управлял командой, вдохновлял их, направлял в работе и поддерживал хороший климат. Мы берем к себе сильных специалистов, которые не просто могут выполнять задачи, но и приносят свой опыт, свежий взгляд. Развивают компанию. Это мотивирует людей и дает им возможность делать классные результаты», — говорит Александр.
3. Организуйте качественную инфраструктуру и условия для работы
Инфраструктура, возможность оперативно получать доступ ко всем необходимым ресурсам для работы и отслеживать результаты в реальном времени — очень важная составляющая для достижения успеха, особенно в арбитраже. К примеру, мы грамотно выстроили отделы, которые работают как единый целостный организм. Каждый из них важный «орган», который поддерживает жизнедеятельность компании в целом. У нас работает финансовый отдел, фарм (создание рекламных аккаунтов), продакшн, аффилиат (общение с рекламодателями), технический (поддержка программного обеспечение и разработка приложений) и другие. Также у нас есть своя CRM-система, которую мы развиваем и усиливаем с каждым месяцем. Внедряем ее во всех отделах.
«Хотим уйти полностью от таблиц. И дописываем свой трекер — от отдела медиабаинга мы получили обратную связь, что им хотелось бы видеть в трекере. Мы сравнили его с тем трекером, который используем в работе сейчас — Keitaro. И решили создавать собственный», — делится Александр.
4. Награждайте за достижения
Необходимо замечать вклад сотрудников в развитие и награждать их за это. Хвалить, предоставлять разные «плюшки». «Нельзя обращать внимание только на ошибки и игнорировать достижения сотрудников. Из нематериальных плюсов нашей команды я могу назвать семейную, дружественную атмосферу, свободу и поддержку. А из материальных — это система поощрений в виде бонусов за перевыполнение KPIs. Чаем и кофе, едой и игровой зоной в офисе уже никого не удивишь. Также в мирное время мы каждую неделю проводили тусовки с пиццей, роллами. Делали выездные корпоративы — на страйкбол, в Карпаты. Накануне войны мы устроили самый масштабный корпоратив и отвезли 165 человек из команды (тех, кто смог полететь) в Египет. Оплатили полностью все: от перелета и проживания до вечеринок», — рассказывает Слобоженко.
Со слов эксперта, в наши дни сотрудники, кроме достойной оплаты труда, очень ценят возможность быть свободными, влиять на уровень своего дохода, чувствовать свою ценность и уважительное отношение руководства и коллег.
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.