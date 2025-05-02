Электрический кроссовер Volvo EX30 начали выпускать в Бельгии — Finance.ua
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Электрический кроссовер Volvo EX30 начали выпускать в Бельгии

Фондовый рынок
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Электрический кроссовер Volvo EX30 начали выпускать в Бельгии
Электрический кроссовер Volvo EX30 начали выпускать в Бельгии
Массовое производство компактных кроссоверов Volvo EX30 стартовало на автозаводе в Генте в Бельгии.
Решение о переносе расширения производства из Китая в Европу было принято в 2023 году и обошлось Volvo в 200 млн евро инвестиций на модернизацию бельгийского предприятия. Кроме запуска новой электромобильной платформы, на заводе в Генте было модернизировано производство аккумуляторов и дверей.
На линии, где выпускают самый популярный в Европе кроссовер бренда, установлены 600 роботов, часть которых была закуплена под проект, а часть прошла модернизацию. Дополнительно на предприятии, выпускающем модели EX40, EC40, XC40 и V60, было открыто 350 рабочих мест. Завод в Генте остался единственным автопредприятием в Бельгии после остановки завода Audi в Брюсселе.
Электромобиль EX30 в прошлом году стал бестселлером на европейском рынке, поэтому своевременная локализация в Европе позволит Volvo Cars удовлетворить спрос на модель и ускорить поставки. К концу года на заводе в Генте приступят к выпуску и внедорожной версии электромобиля EX30 Cross Country.
По материалам:
Autogeek
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