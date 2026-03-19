Как упали доходы добычи газа в 2025 году — исследование

Отрасль добычи природного газа в Украине в 2025 году получила 14,26 млрд грн чистой прибыли, что почти в пять раз меньше, чем годом ранее (69,0 млрд грн).

Об этом говорится в блоге VKURSI Market BI, сервисе анализа рынков на основе данных из публичных реестров.

Согласно их исследованию, общий доход в отрасли сократился гораздо меньше — на 27,1%, со 181,4 млрд грн до 132,6 млрд грн. Он рассчитан на базе данных 119 компаний, для которых добыча газа — основной вид деятельности.

В 2025 году крупнейший по объемам добычи игрок на рынке государственное АО «Укргаздобыча» получило 5,5 млрд грн убытка против 52,6 млрд грн прибыли в 2024 году.

Самой прибыльной компанией отрасли стала «Надра-Геоинвест» с чистой прибылью 5,39 млрд грн, которая поровну принадлежит гражданам Украины — Александру Гузенко и экс-зампреду правления НАК «Нафтогаз Украины» Александру Кацубе. По сравнению с 2024 годом прибыль выросла на 50%.

