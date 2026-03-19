0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Как упали доходы добычи газа в 2025 году — исследование

Энергетика
1
Как упали доходы добычи газа в 2025 году — исследование
Как упали доходы добычи газа в 2025 году — исследование
Отрасль добычи природного газа в Украине в 2025 году получила 14,26 млрд грн чистой прибыли, что почти в пять раз меньше, чем годом ранее (69,0 млрд грн).
Об этом говорится в блоге VKURSI Market BI, сервисе анализа рынков на основе данных из публичных реестров.
Согласно их исследованию, общий доход в отрасли сократился гораздо меньше — на 27,1%, со 181,4 млрд грн до 132,6 млрд грн. Он рассчитан на базе данных 119 компаний, для которых добыча газа — основной вид деятельности.
В 2025 году крупнейший по объемам добычи игрок на рынке государственное АО «Укргаздобыча» получило 5,5 млрд грн убытка против 52,6 млрд грн прибыли в 2024 году.
Самой прибыльной компанией отрасли стала «Надра-Геоинвест» с чистой прибылью 5,39 млрд грн, которая поровну принадлежит гражданам Украины — Александру Гузенко и экс-зампреду правления НАК «Нафтогаз Украины» Александру Кацубе. По сравнению с 2024 годом прибыль выросла на 50%.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems