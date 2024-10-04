Как уменьшились доходы госбюджета Украины (инфографика) — Finance.ua

Как уменьшились доходы госбюджета Украины (инфографика)
По данным Государственной казначейской службы, за сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 122,9 млрд гривен. Об этом сообщил Минфин.
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
- 40,2 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 22,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров (собрано 36,4 млрд грн, возмещено — 13,8 млрд грн);
- 21,3 млрд грн — акцизного налога;
- 20,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
- 5,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 4,1 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
- 3,7 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.
При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 104,8%, Государственной таможенной службой — 86,9%.
В целом, по итогам сентября 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 231,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
По данным Государственной казначейской службы, за январь-сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1 542 млрд гривен.
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:
- 342,3 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 200,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 197,6 млрд грн — налог на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров, с которых собрано 307,3 млрд, возмещено — 109,7 млрд грн;
- 154,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 150,9 млрд грн — акцизный налог;
- 66,6 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;
- 36,3 млрд грн — рентная плата за пользование недрами;
- 35,7 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина.
При этом исполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 109,5%, Государственной таможенной службой — 101,0%.
Еще одним важным источником доходов госбюджета стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) — 268,3 млрд. гривен.
В целом, по итогам января-сентября 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2 167,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
В то же время, за январь-сентябрь 2024 года кассовые расходы государственного бюджета составляли 2 973,7 млрд грн, в том числе общего фонда — 2 342,5 млрд гривен.
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