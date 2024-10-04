Как уменьшились доходы госбюджета Украины (инфографика) — Finance.ua

Как уменьшились доходы госбюджета Украины (инфографика) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Как уменьшились доходы госбюджета Украины (инфографика)

122,9 млрд гривен. Об этом По данным Государственной казначейской службы, за сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступилогривен. Об этом сообщил Минфин.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

40,2 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

22,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров (собрано 36,4 млрд грн, возмещено — 13,8 млрд грн);

21,3 млрд грн — акцизного налога;

20,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

5,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

4,1 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;

3,7 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 104,8%, Государственной таможенной службой — 86,9%.

В целом, по итогам сентября 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 231,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

По данным Государственной казначейской службы, за январь-сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1 542 млрд гривен.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:

342,3 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

200,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

197,6 млрд грн — налог на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров, с которых собрано 307,3 млрд, возмещено — 109,7 млрд грн;

154,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

150,9 млрд грн — акцизный налог;

66,6 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;

36,3 млрд грн — рентная плата за пользование недрами;

35,7 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина.

При этом исполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 109,5%, Государственной таможенной службой — 101,0%.

Еще одним важным источником доходов госбюджета стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) — 268,3 млрд. гривен.

В целом, по итогам января-сентября 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2 167,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

В то же время, за январь-сентябрь 2024 года кассовые расходы государственного бюджета составляли 2 973,7 млрд грн, в том числе общего фонда — 2 342,5 млрд гривен.

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