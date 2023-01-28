Как уменьшились цены на подержанные авто — Finance.ua

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Как уменьшились цены на подержанные авто

Личные финансы
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Как уменьшились цены на подержанные авто
Как уменьшились цены на подержанные авто
По итогам 2022 года абсолютное большинство подержанных легковых автомобилей, которые продавали в интернете за этот период, стоили менее $10 тысяч — таких машин было 73,4%. Наибольшее количество предложений было в ценовых диапазонах $4-5 тысяч (9,5%) и $1-2 тысячи (9%).
Об этом говорят эксперты Института исследований авторынка, ссылаясь на данные агрегатора Automoto.ua.
Количество объявлений после ценовой отметки $20 тысяч существенно уменьшается, в целом подержанных легковушек в продаже в ценовом диапазоне от $20 до $50 тысяч составило всего 7,2%. Машин стоимостью более $50 тысяч немного больше: 1,2%.

Как изменилась средняя цена подержанной легковушки

Средняя цена подержанной легковушки в продаже в 2022 году составила $5700. С начала года этот показатель снизился: еще в январе средняя стоимость авто составляла $6 тысяч, а в декабре — $5200.
Этот показатель оказался рекордно низким за последние 12 месяцев. Поскольку исторически сложилось, что цены на машины в Украине формируются в долларах США, то теперь за те же деньги в гривневом эквиваленте из-за изменения курса валют сегодня можно приобрести худшее авто.
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Относительно конкретных моделей, если сравнить начало года и конец (январь и декабрь), подешевели все 10 самых популярных моделей, которые украинцы чаще всего продавали в интернете за последние 12 месяцев.
Больше всего снизилась средняя цена на Daewoo Lanos и его модификации (-16,6%, с $2 500 до $2 000). Популярный Volkswagen Passat подешевел на −16%, с $7 800 до $6 550. На 14,3% подешевел ВАЗ 2109/21099.
На сколько изменилась средняя стоимость самых популярных моделей легковых автомобилей на сайтах продаж в декабре-2022, если сравнивать с январем:
  • Volkswagen Passat — 6 550 долларов (-16%);
  • Skoda Octavia — 6750 долларов (-10%);
  • Volkswagen Golf — 4 800 долларов (-9,4%);
  • ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%);
  • Daewoo Lanos — 2 500 долларов (-16,6%);
  • Renault Megane — $6 400 (-8,6%);
  • BMW 5 серии — $6 000 (-9,1%);
  • Opel Astra — 4 900 долларов (-12,5%);
  • Ford Focus — $6 200 (-6,8%);
  • BMW 3 серии — $5 500 (-12,7%).

Цены по регионам

Самая высокая средняя стоимость продававшихся в интернете в течение 2022 года легковых автомобилей оказалась в Киеве и области — там этот показатель зафиксирован на уровне $7500. На втором месте разместилась Львовская область: $6350. На третьем месте оказалась Закарпатская область ($6200).
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Самая низкая средняя стоимость машин в продаже в прошлом году была в Донецкой ($3 950), Николаевской ($4 000) и Черниговской областях ($4 300).
Если сравнивать средние цены на легковушки в регионах в начале года и в конце (в январе и декабре), то больше всего она снизилась в пострадавших от войны регионах или на которых еще ведутся активные боевые действия: в Херсонской (-42,6%) , Николаевской (-40,7%) и Донецкой (-34%) областях.
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Меньше всего цены изменились в Волынской (-7%), Закарпатской (-7,1%) и Львовской (-7,7%) областях.
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По материалам:
Finance.ua
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