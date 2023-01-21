Топ-10 импортных подержанных авто в возрасте до 3 лет на украинском рынке — Finance.ua

Топ-10 импортных подержанных авто в возрасте до 3 лет на украинском рынке Сегодня 23:15 — Технологии&Авто

За 2022 год украинцы приобрели 27,1 тысячи подержанных легковушек в возрасте до 3 лет. Это на 31% меньше, чем в 2021 году.

Лидером «свежепригнанных» автомобилей в возрасте до 3 лет по итогам 2022 года стал электрический Volkswagen ID.4 (862 шт.). Эта модель импортируется как из стран Европы, так и из КНР.

На втором месте разместился также электромобиль — Tesla Model Y (522 шт.). Третье место заняла электрическая Honda M-NV (429 шт.). Таким образом, первые три позиции самых популярных «почти новых» автомобилей заняли электромобили.

Самые популярные модели подержанных импортных авто в возрасте до 3 лет в 2022 году:

Volkswagen ID.4 — 862 шт. Tesla Model Y — 522 штуки. Honda M-NV — 429 шт. Tesla Model 3 — 413 шт. Mazda CX-5 — 253 шт. Volkswagen Tiguan — 198 шт. Тойота РАВ-4 — 177 шт. Ford Kuga — 164 шт. Audi E-Tron — 157 шт. Nissan Leaf — 157 шт.

Как показывает статистика, треть «почти новых» легковых автомобилей из почти 10 тысяч ввезенных в течение прошлого года были изготовлены в 2022 году.

Кстати, если вы хотите оформить быстро Зеленую карту, обратитесь на Finance.ua. Мы помогаем оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.