Топ-10 импортных подержанных авто в возрасте до 3 лет на украинском рынке — Finance.ua

Топ-10 импортных подержанных авто в возрасте до 3 лет на украинском рынке
За 2022 год украинцы приобрели 27,1 тысячи подержанных легковушек в возрасте до 3 лет. Это на 31% меньше, чем в 2021 году.
Лидером «свежепригнанных» автомобилей в возрасте до 3 лет по итогам 2022 года стал электрический Volkswagen ID.4 (862 шт.). Эта модель импортируется как из стран Европы, так и из КНР.
На втором месте разместился также электромобиль — Tesla Model Y (522 шт.). Третье место заняла электрическая Honda M-NV (429 шт.). Таким образом, первые три позиции самых популярных «почти новых» автомобилей заняли электромобили.
Самые популярные модели подержанных импортных авто в возрасте до 3 лет в 2022 году:
- Volkswagen ID.4 — 862 шт.
- Tesla Model Y — 522 штуки.
- Honda M-NV — 429 шт.
- Tesla Model 3 — 413 шт.
- Mazda CX-5 — 253 шт.
- Volkswagen Tiguan — 198 шт.
- Тойота РАВ-4 — 177 шт.
- Ford Kuga — 164 шт.
- Audi E-Tron — 157 шт.
- Nissan Leaf — 157 шт.
Как показывает статистика, треть «почти новых» легковых автомобилей из почти 10 тысяч ввезенных в течение прошлого года были изготовлены в 2022 году.
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