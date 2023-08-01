Как украинским водителям сэкономить бензин в жару: советы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как украинским водителям сэкономить бензин в жару: советы

Личные финансы
26
Как украинским водителям сэкономить бензин в жару: советы
Как украинским водителям сэкономить бензин в жару: советы
Есть ряд способов, помогающих водителям сэкономить бензин в жару. Один из них — разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуется не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру. Как сэкономить бензин в жару — читайте далее.

Способы экономии бензина

  • Проверяйте давление в шинах. Недостаточное давление может увеличить потребление топлива.
  • Используйте маршруты с меньшим уровнем трафика, чтобы избежать пробок и уменьшить время простоя двигателя. Также еще один совет — не превышать скорость, поскольку скорость более 80 км/ч увеличивает потребление топлива.
  • Также регулярно производите технический осмотр автомобиля, чтобы убедиться, что двигатель работает правильно и не потребляет горючего больше, чем требуется.
Манера вождения также дает немалую экономию. В идеале передвигаться следует так, чтобы допускать меньше остановок — например, на светофорах. Ведь при этом безвозвратно теряется кинетическая энергия машины, на приобретение которой чуть раньше был израсходован тот или иной объем бензина.
Чтобы снова разогнаться, потребуется новая его порция. Которую можно было бы сэкономить, избежав остановки. Оптимальный режим: постоянно и непрерывно двигаться от точки старта к самому финишу маршрута с постоянной скоростью около 80 км/ч. Это самый экономичный стиль движения.
Читайте также
Как сообщалось, в Украине цены на бензин могут вырасти дополнительно примерно на 4 гривны за литр. Запасы горючего, купленного еще до повышения НДС, иссякли. АЗС вынуждены будут пересмотреть стоимость бензина.
В то время как одна часть экспертов указывает на преждевременное повышение налогов, другие возмущаются маржой АЗС в размере около 30%. За время полномасштабной войны на каждом литре крупные трейдеры начали зарабатывать примерно вдвое больше. Правда, также сложнее стало договориться о поставках горючего в страну.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.