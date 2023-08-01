Как украинским водителям сэкономить бензин в жару: советы — Finance.ua

Как украинским водителям сэкономить бензин в жару: советы Сегодня 06:01 — Личные финансы

Как украинским водителям сэкономить бензин в жару: советы

Есть ряд способов, помогающих водителям сэкономить бензин в жару. Один из них — разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуется не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру. Как сэкономить бензин в жару — читайте далее.

Способы экономии бензина

Проверяйте давление в шинах. Недостаточное давление может увеличить потребление топлива.

Используйте маршруты с меньшим уровнем трафика, чтобы избежать пробок и уменьшить время простоя двигателя. Также еще один совет — не превышать скорость, поскольку скорость более 80 км/ч увеличивает потребление топлива.

Также регулярно производите технический осмотр автомобиля, чтобы убедиться, что двигатель работает правильно и не потребляет горючего больше, чем требуется.

Манера вождения также дает немалую экономию. В идеале передвигаться следует так, чтобы допускать меньше остановок — например, на светофорах. Ведь при этом безвозвратно теряется кинетическая энергия машины, на приобретение которой чуть раньше был израсходован тот или иной объем бензина.

Чтобы снова разогнаться, потребуется новая его порция. Которую можно было бы сэкономить, избежав остановки. Оптимальный режим: постоянно и непрерывно двигаться от точки старта к самому финишу маршрута с постоянной скоростью около 80 км/ч. Это самый экономичный стиль движения.

Как сообщалось, в Украине цены на бензин могут вырасти дополнительно примерно на 4 гривны за литр. Запасы горючего, купленного еще до повышения НДС, иссякли. АЗС вынуждены будут пересмотреть стоимость бензина.

В то время как одна часть экспертов указывает на преждевременное повышение налогов, другие возмущаются маржой АЗС в размере около 30%. За время полномасштабной войны на каждом литре крупные трейдеры начали зарабатывать примерно вдвое больше. Правда, также сложнее стало договориться о поставках горючего в страну.

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Обозреватель По материалам:

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