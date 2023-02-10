Как украинским студентам вернуть деньги за обучение: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как украинским студентам вернуть деньги за обучение: пошаговая инструкция Сегодня 14:32 — Личные финансы

Как украинским студентам вернуть деньги за обучение: пошаговая инструкция

В Украине студенты-контрактники могут вернуть часть суммы по оплате за обучение в университетах и колледжах. Речь идет о налоговой скидке, предусмотренной законом, а оформить возмещение могут параллельно работающие студенты — официально трудоустроенные.

Об этом пишет Всеосвіта

Кроме самого студента контрактной формы, возмещение за обучение согласно ст. 166 п. 3.3. Налогового кодекса также имеют право оформлять один из его родителей, муж или жена, опекун, который оплачивает учебные услуги.

Возмещение в виде налоговой скидки можно получить за прошлый учебный год. То есть, сейчас подать заявку за 2021 год нужно будет до 31 декабря текущего года.

Сколько можно вернуть

Размер налоговой скидки составляет 18% от стоимости обучения, а также не может превышать размер уплаченного налога с доходов физлиц.

Как это сделать

При оформлении запроса необходимо предоставить в налоговую службу (лично или дистанционно) пакет следующих документов:

копия паспорта;

копия идентификационного кода;

‌декларация об имущественном положении и доходах;

‌справка о доходах с места работы;

‌копия договора с учебным заведением;

‌копия квитанции об оплате;

‌заявление с указанием реквизитов для возврата средств;

если оплату обучения производит не студент — требуется документ, подтверждающий степень родства.

Обратим внимание, что если подавать документы в налоговую онлайн, необходимо иметь электронную подпись, войти в Е-кабинет плательщика, подать декларацию и копии документов.

Сколько ждать

Сумма возвращается в течение 60 дней после подачи декларации.

Денежные средства начисляются на банковскую карту (любого финучреждения), указанную в заявлении (нужно добавить IBAN, МФО и название банка).

Кто не может получить налоговую скидку на обучение

физлица-предприниматели (ФЛП);

иностранцы;

студенты, желающие возместить средства за образование за границей.

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Я і закон По материалам:

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