Как украинские компании внедряют ERP? Результаты Ukrainian ERP Forum 2025

9 декабря в Киеве состоялось главное бизнес-событие года в сфере автоматизации и цифровой трансформации — Ukrainian ERP Forum 2025. CEO, CFO, владельцы МСБ, ИТ-директора, интеграторы и разработчики собрались, чтобы обменяться опытом, обсудить тренды и вместе формировать экосистему цифровых изменений, где вызовы превращаются в новые возможности для роста бизнеса.

Что такое Ukrainian ERP Forum?

Ukrainian ERP Forum — ежегодное бизнес-событие, которое проводится с 2022 года. Форум посвящен обсуждению актуальных вызовов в сфере автоматизации и цифровой трансформации, обмена опытом, демонстрации реальных кейсов и инструментов развития и масштабирования. Среди главных тем ERP Forum 2025:

Переход с 1С и модернизация ERP — стратегия безболезненного перехода и оптимизации процессов.

Автоматизация бизнес-процессов — от документооборота до управления складом и деньгами.

Искусственный интеллект в системах — AI для аналитики и быстрого принятия решений.

Устойчивость бизнеса в военных условиях — цифровые инструменты адаптации и развития.

Кейсы успеха — реальные примеры эффективного внедрения ERP.

Форум дал участникам понимание конкретных шагов для внедрения, а также вдохновил на рост бизнеса даже в сложных условиях.

«Украинский ERP Forum с самого начала создавался как миссия, а не просто событие. Нашей ключевой целью была и остается замена российского программного обеспечения и формирование безопасной, независимой ІТ-инфраструктуры для украинского бизнеса».

Мы сознательно держим этот фокус не только в рамках Форума, но и во всех наших проектах — от практических кейсов и внедрений, до образовательных инициатив и профессиональных дискуссий. Ukrainian ERP Forum объединяет бизнес, интеграторов и разработчиков вокруг общей цели: строить современные решения, работающие на экономическую устойчивость и технологический суверенитет Украины", — говорит Олег Денис, соучредитель Ukrainian ERP Forum, Self-ERP, SoftServe.

Как проходило событие?

Форум собрал 300+ участников, которые присоединились оффлайн и онлайн. Формат мероприятия позволял гибко выбирать участие, а программа включала как выступления и дискуссии, так и практические воркшопы и мастер-классы по конкретным бизнес-инструментам.

«Мы искренне радуемся высокой заинтересованности бизнеса в современных решениях автоматизации и теме замены вражеского программного обеспечения. Это свидетельствует о том, что в Украине началось системное и осознанное обсуждение этих вопросов. Для нас особенно ценно, что такая профессиональная дискуссия формируется именно на площадке Ukrainian ERP Forum» — Елена Кузьмичева, соучредитель Ukrainian ERP Forum, эксперт по цифровой трансформации.

Партнерская поддержка ERP Forum 2025

Ukrainian ERP Forum 2025 состоялся при поддержке ведущих компаний и экспертов в области автоматизации и цифровой трансформации. Генеральным партнером Ukrainian ERP Forum 2025 стала компания Свое. ІТ, специализирующаяся на внедрении автоматизированных решений для бизнеса.

Благодарю организаторов Ukrainian ERP Forum 2025 за мощную площадку, где бизнес может поговорить о реальных практических проблемах и поискать для них решения. забывая о других мировых трендах.

В дискуссии «Как украинским бизнесам не проиграть гонку ИИ в автоматизациях» мы сошлись на формуле: сначала порядок в данных и процессах, затем быстрые пилоты с измеряемым эффектом, и только потом масштабирование. Нужно, чтобы украинские заказчики чаще тестировали украинские ИИ-решения через партнерства и совместные кейсы, а не брали себе коробку по умолчанию. И, наконец, для критических отраслей ИИ должно быть суверенным и безопасным, что можно гарантировать через on-prem или secure cloud и понятные правила работы с данными" , — Свое.ІТ об Ukrainian ERP Forum.

Также партнеры события помогли обеспечить содержательную и насыщенную программу, создавая платформу для обмена опытом и поиск новых решений для бизнеса.

«ERP Forum стал пространством, где формируется повестка дня украинского рынка управленческих технологий. Для D5 участие в Форуме было возможностью внести свой экспертный вклад в профессиональную дискуссию об отказе от вражеского и устаревшего программного обеспечения, построении цифровой независимости и внедрении современных управленческих решений.

Модерируя панельную дискуссию «Современная ERP: на какие критерии при выборе системы опираться бизнесу», мы сосредоточились на практических факторах эффективности ERP-решений и реальных кейсах внедрения. Для нас это важный шаг в развитии партнерств и совместной работы по формированию зрелой экосистемы управленческих технологий в Украине", — отмечает компания D5, партнер Ukrainian ERP Forum 2025.

Ukrainian ERP Forum 2025 объединил профессионалов из разных сфер, создав живую экосистему обмена опытом и живыми примерами из практики. Участники ушли с форума с новыми контактами, идеями и готовыми решениями для развития своего бизнеса.

«За три года существования Ukrainian ERP Forum прошел путь от отдельного события к живому профессиональному сообществу. Мы видим не только рост числа партнеров и участников, но и качественное изменение — формируется системное, осознанное обсуждение автоматизации, цифровой независимости и замены вражеского программного обеспечения. Мы видим будущее Форума в качестве полноценной экосистемы — для бизнеса, интеграторов, разработчиков и всех участников рынка, которые совместно формируют будущее ERP в Украине», — Дарья Захоженко, соучредитель Ukrainian ERP Forum, стратег по маркетингу.

