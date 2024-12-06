Как украинские CEO оценивают экономические перспективы: вызовы и прогнозы (инфографика) — Finance.ua

Как украинские CEO оценивают экономические перспективы: вызовы и прогнозы (инфографика) Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Как украинские CEO оценивают экономические перспективы: вызовы и прогнозы (инфографика)

Уверенность украинских СЕО в экономических перспективах Украины выросла с 20% в 2020 году до 46% в 2024 году, несмотря на войну и длительную геополитическую неопределенность.

На глобальном уровне уверенность СЕО в росте их компаний, отраслей, стран и мировой экономики остается стабильно выше 70%, что отражает более стабильный экономический климат.

Об этом говорится в исследовании kpmg.com , предоставленном finance.ua.

Нынешнее украинское исследование, проведенное в августе-сентябре 2024 года, дает взгляд на то, как украинские CEO оценивают экономические перспективы, интеграцию ESG-принципов, стратегию привлечения талантов, использование новейших технологий и искусственного интеллекта, а также достижения гендерного баланса в бизнесе.

Согласно исследованию мнений украинских СЕО, экономические перспективы Украины и мира с 2020 по 2024 год показывают колебания уверенности, что прежде всего можно объяснить влиянием полномасштабного вторжения россии в Украину, которое началось в 2022 году и продолжается.

В Украине уровень уверенности в компаниях во время войны составил 65%, изменившись до 54% ​​в 2024 году, в отраслях — с 65% до 50%. Уверенность в перспективах роста страны в 2024 году незначительно возросла с 2022 года: с 44% до 46%, однако этот показатель более чем вдвое превышает аналогичный в 2020 году (20%). Украинские СЕО продолжают демонстрировать сдержанные ожидания относительно мировой экономики — в 2024 году это 37%.

На мировом уровне уверенность во всех аспектах оказалась значительно выше, отражая более стабильные и оптимистичные ожидания: глобально уверенность СЕО в росте своей компании, отрасли, страны и мировой экономики — более 70%.

Стоит отметить, что в 2024 году в Украине СЕО проявляют большую уверенность в сферах, которые находятся под их прямым контролем, то есть наиболее уверенно они чувствуют себя в развитии собственных компаний, дальше в отраслях, следом — относительно национальной экономики и наконец — мировой.

Самые актуальные вызовы

В 2018 году основными вызовами для Украины были кадровый дефицит и регуляторные риски, сохранявшие свою актуальность в последующие годы. Мировые лидеры также столкнулись с подобными вызовами, но большее внимание уделяли рискам, связанным с климатическими изменениями и кибербезопасностью. Со временем глобальные тенденции выявили конвергенцию с украинскими вызовами, в частности, относительно риска цепочек поставок и нехватки квалифицированных кадров, которые стали ключевыми в 2020—2021 годах.

До 2024 года, вместе со значительными геополитическими рисками (81% в Украине и 47% в мире), как украинские, так и мировые компании, ощутили давление экономической неопределенности (71% в Украине и 53% в мире) и конкуренции за таланты (58% в Украине и 27% в мире), с новым акцентом на внедрении искусственного интеллекта и других прорывных технологий (19% в Украине и 50% в мире).

Такая динамика свидетельствует о том, что лидерам придется переосмысливать стратегию развития и адаптации к новой экономической реальности, где гибкость и инновационность станут решающими.

Персонал

В течение следующих трех лет 54% украинских руководителей и руководительниц ожидают увеличения количества персонала в их организациях, в то время как глобально этот показатель составляет 92%.

Наиболее вероятным (17,3%) украинские СЕО считают рост собственных команд в диапазоне 6−10%, в то время как глобально руководители и руководительницы (58%) прогнозируют увеличение до 5%.

Если вам не хватило денег до зарплаты, здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.