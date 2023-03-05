Как украинские беженцы поддерживают экономику Европы — Finance.ua

Как украинские беженцы поддерживают экономику Европы Сегодня 08:31 — Личные финансы

Волна миграции, вызванная полномасштабным вторжением россии, стала крупнейшей со времен Второй мировой войны.

По данным МВФ, Евросоюз потратил до 37 млрд евро на содержание беженцев из Украины. И хотя эта цифра очень велика, она составляет около 0,2% от ВВП стран ЕС.

В то же время, нельзя утверждать, что украинцы ослабили экономику. Как оценил Нацбанк Украины, до 2 млрд долларов ежемесячно тратят украинцы за границей.

Украинцы поддерживают страны благодаря следующим факторам:

1. Расходы на покупки. Российская агрессия повлекла за собой инфляцию, соответственно ухудшила покупательную способность граждан ЕС. В таких условиях вклад украинцев стал ощутимым;

2. Легальное трудоустройство и уплата налогов. Право на работу для украинцев легализовано благодаря статусу временной защиты. В итоге беженцы стали полноценными игроками на рынке труда, которые платят налоги на общих условиях;

3. Использование банковских карт и операции с АТМ. Только в марте 2022 года за границей было снято около 10 млрд долларов;

4. Аренда жилья. Четверть беженцев может платить за жилье. Этот фактор одновременно усиливает экономику, и способствует повышению цен на недвижимость.

В каких странах вклад украинцев самый большой

Польша и Германия стали лидерами среди стран по количеству безналичных оплат. В Польше этот показатель составляет 28% от общего объема, а в Германии — 10%.

Всплеск на рынке труда

Украинцы стали источником рабочей силы в ЕС, активно интегрировавшись в рынок труда. Не удивим, если скажем, что украинцы в Польше самые активные — согласно международным оценкам, официально работает половина беженцев.

Центр миграционных исследований Варшавского университета сообщил, что трудоустроенные беженцы уплатили около 2,4 млрд долларов (10 млрд злотых) налогов. Только эта сумма больше предоставленной Украине финансовой помощи (без учета расходов на образовательные и медицинские услуги).

Вклад мигрантов ощущают и в других странах. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) отмечает, что беженцы способствуют ежегодному росту ВВП на:

• 1,2% в Польше, Чехии и Эстонии;

• 0,8% в Венгрии, Латвии, Словакии, Литве и Румынии.

Эксперты «Oxford Economics» сделали другие прогнозы, прежде всего, для Польши. Если после войны в стране останется 650 тыс. мигрантов, показатель ВВП увеличится на 1,2%, если 1 млн дополнительный рост будет составлять 2%.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.