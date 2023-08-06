Как Украине справиться с дефицитом кадров — опрос Вчера 12:04 — Фондовый рынок

Как Украине справиться с дефицитом кадров — опрос

Рынок труда Украины восстановился на 90% от начала полномасштабного вторжения в рф. Однако если количество предложений работы стабильно растет, то конкуренция соискателей за работу уже достигла довоенного уровня, более того — на рынке наблюдается отток трудоспособного населения.

Об этом пишет Work.ua.

«По мнению Минэкономики, в течение следующих 10 лет Украине придется привлечь 4,5 млн работников для реализации послевоенного экономического восстановления. Чтобы взглянуть на проблему шире, Work.ua решил поинтересоваться мнением работодателей, HR-ов и узнать, как Украина может справиться с дефицитом кадров», — сказано в сообщении.

Вкладывать в обучение и развитие сотрудников, имеющихся в стране

Большинство, а это 26%, выбрали вариант «вкладывать в обучение и развитие сотрудников, имеющихся в стране».

Внедрение этой инициативы является одним из самых понятных в отношении конкретных шагов, и его уже начали и продолжают во время и до войны. Но, выбирая этот вариант, участники отмечали, что для полной реализации стратегии обучения и развития необходимо привлечь не только силы работодателей, но и государства.

Последняя в свою очередь должна изменить систему образования в Украине, которая поможет подготовить больше квалифицированных работников.

Нанимать больше молодых (до 24 лет) и старших работников (45+ лет)

19% участников опроса выбрали ответ «нанимать больше молодых (до 24 лет) и старших работников (45+ лет)». Следует отметить, что растет количество молодых специалистов с минимальным опытом или вообще без опыта работы, которых необходимо обучать и развивать.

Согласно последнему исследованию рынка труда в июне, наибольшая доля новых и обновленных резюме, а это 35% от общего количества, составляют кандидаты 16−24 лет. И 19% кандидатов в возрасте от 45 до +55 лет. Поэтому работодателям действительно следует пересмотреть политики найма и больше фокусироваться на подборе молодых специалистов и профессионалов постарше.

Возвращать украинцев из-за рубежа

Ответ о возвращении украинцев из-за рубежа выбрали 18% опрашиваемых.

По разным оценкам, за границей находится от 5,3 до 6,2 миллионов вынужденных украинских мигрантов, около 1,5 миллионов — в странах-агрессорах. Как сообщает Минэкономики, по данным опросов, большинство граждан склоняются к возвращению в Украину, но в основном после победы. В то же время, уже около 7−10% решили, что останутся за рубежом.

В то же время директор Центра экономического восстановления советник премьер-министра Кирилл Криволап пояснил, что даже если часть вынужденных мигрантов вернется домой, нужно будет дополнительно привлечь от 3,1 до 4,5 миллионов трудоспособных лиц.

А чем дольше продолжается полномасштабная война, тем меньше шансов, что значительное количество выехавших граждан вернется обратно. И на создание условий для возвращения украинцев влияет много факторов: факторы безопасности, уровень и качество жизни, размер зарплат, восстановление жилья и т. д. Поэтому необходима консолидация в действиях работодателей и государства, разработка и внедрение привлекательных условий для возвращения граждан и это следует рассматривать в долгосрочной перспективе.

Внедрение программ адаптации и трудоустройства ветеранов

За это проголосовало 13% опрашиваемых. Когда закончится война, ветераны будут составлять значительную часть трудоспособного населения Украины с уникальными навыками и знаниями. Поэтому делать шаги в создании благоприятных условий для ветеранов, чтобы ничего не мешало при трудоустройстве, необходимо уже сейчас.

Освоение новых технологий

11% участников считают, что стоит овладевать новыми технологиями, которые могли бы увеличить эффективность работников и помогли бы людям и бизнесам быть более продуктивными.

Нанимать больше женщин

Решение «нанимать больше женщин» нравится 6% работодателей. Низкий показатель как потенциального решения проблемы дефицита кадров, поскольку по данным исследования рынка труда в июне, подавляющее большинство соискателей — женщины (57%). Это может быть связано с тем, что часть кандидатов-мужчин защищают страну в рядах ВСУ, кто-то работает и не ищет работу, а часть может работать неофициально.

Работодателям не стоит игнорировать большую часть женщин-кандидатов, которые ежемесячно выходят на рынок труда, и пересмотреть гендерный вопрос при поиске и подборе сотрудников. Ведь у профессионализма нет ограничений.

«Дефицита кадров не будет»

4% опрашиваемых полагают, что в Украине достаточно работников, а дефицита кадров не будет.

Привлекать к работе иностранцев

Привлекать работников из других стран считают нужным всего 3% респондентов.

Вероятно, это одна из самых недооцененных возможностей, поскольку вернуть Украине уже необходимо 4,5 млн работников для восстановления экономики государства.

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Економічна Правда По материалам:

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