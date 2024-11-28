Как Украине с меньшим объемом экспорта удалось заработать больше, чем в 2023 г. — Finance.ua

Как Украине с меньшим объемом экспорта удалось заработать больше, чем в 2023 г. Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Как Украине с меньшим объемом экспорта удалось заработать больше, чем в 2023 г., freepik.com

В начале 2024 года польские фермеры блокировали границу с Украиной, в частности высыпали из наших грузовиков зерно. Вряд ли сейчас возникнет столь критическая ситуация.

Такое мнение 24 канала озвучил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он отметил, что с лета 2024 года наше государство вернулось к квотам на поставку аграрной продукции в Европейский Союз, но они больше, чем в 2021 году.

«Квоты рассчитаны на средний оборот 2022, 2023 и последнего полугодия 2021 года. Они взяли 2,5 года и посчитали общий объем аграрной продукции, поставляемой Украиной за этот период, поделили это все на 2,5, вышли на годовой объем. Этот годовой объем сегодня является квотами для украинской аграрной продукции в ЕС. Это решение было принято в Брюсселе, с ним согласилась и Варшава», — сказал он.

Это не то, что было в 2022, в 2023 году, когда вообще были сняты все ограничения. Сейчас эти ограничения есть, они больше, чем в 2021 году, но это точно не свободный рынок.

Олег Пендзин отметил, что в этой ситуации вряд ли поляки будут прибегать к блокированию границы снова. Летом 2024 года принимались очень трудные решения на этот счет.

Украина спокойно к этому отнеслась, потому что мы восстановили «зерновой коридор» без россии. У нас общий объем того, что мы отправляем за границу, даже увеличился через Черное море", — подчеркнул он.

Кроме того, в 2024 году в Украине огромный недород. На 10 миллионов тонн наши аграрии собрали меньше зерновых. Наше государство изменило структуру экспорта. По заявлениям представителей Министерства экономики, Украина в этом году заработала больше денег, несмотря на уменьшение физического объема продаж.

«Недород не только у нас, но и во всем мире, в частности, в Европейском Союзе. Цены на зерновые пошли вверх. То есть даже меньшим объемом мы набираем больше денег. Там около 50 миллиардов долларов общего объема экспорта аграрной продукции», — объяснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Основное направление в Украине осталось то, что в 2021 году — не Европа, а Юго-Восточная Азия, Север Африки, через Турцию. Это в некоторой степени защита, что даже блокировка границ не ударит по украинским аграриям.

«Они же блокировали не те фуры, которые ехали из Украины в Европу. Они блокировали те фуры, которые ехали из Европы, из Польши в Украину. Там точно не было никакой аграрной продукции. Это было давление исключительно с точки зрения некоторых политических вещей, связанных с Варшавой, с Европейским Союзом. Оно будет продолжаться и дальше», — предположил Пендзин.

По его словам, польские аграрии и польская оппозиция, финансируемая россией, нашли больное место, которым можно давить на Европейский Союз, и используют его.

agronews По материалам:

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