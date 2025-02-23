Как украинцы выбирают любимые банки (исследование) — Finance.ua

Как украинцы выбирают любимые банки (исследование) Сегодня 10:37 — Фондовый рынок

Как украинцы выбирают любимые банки (исследование)

В топ-5 любимых банков среди украинцев входят ПриватБанк, monobank Ощадбанк, ПУМБ и Райффайзен Банк. Но что делает бренд любимым, как банкам выделяться в современном мире? Об этом на FinYear 2025 рассказала Екатерина Калюжная, Client partner, CX domain lead, Kantar.

«Что делает бренд любимым? Естественно, привлекательность. Это не инсайт, это довольно очевидно. Если ты называешь банк любимым, ты понимаешь, что он привлекательный. Однако банки, которые нравятся, для их потребителей отличаются от других. В чем это отличие может проявляться? Потому что популярные банки растут быстро, а любимые банки растут еще быстрее», — рассказала Калюжная.

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«Человеку должно быть просто, удобно, комфортно. Это ключевое. Все остальное: выгодность, надежность (то есть проверенная компания на рынке. — Ред.), приложение, привычка, отсутствие комиссий — все это вдвое менее важно, чем удобство банка. Но любопытно, как эта история изменилась за последние четыре года. Если мы посмотрим на 2020 год, то мы увидим, что на втором месте фактор выбора был честный и прозрачный банк, который в 2024 году даже не попал в топ-10 критериев. Если мы говорим о широкой сети банкоматов и отделений, она была на первом месте, а теперь на третьем», — добавила эксперт.

Но что растет, по ее словам, и растет кардинально — это простой и удобный мобильный банкинг и возможность дистанционного обслуживания.

«Мы понимаем, что ситуация поменялась. Запрос на живое общение есть, но на самом деле нельзя пренебрегать возможностью дистанционного обслуживания, потому что это очень важно. Люди хотят автономии, они не хотят обращаться в банки по каждому вопросу», — объяснила Калюжная.

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