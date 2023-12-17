Как украинцы меняли операторов мобильной связи во время полномасштабной войны — Finance.ua
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Как украинцы меняли операторов мобильной связи во время полномасштабной войны

Фондовый рынок
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Как украинцы меняли операторов мобильной связи во время полномасштабной войны
Как украинцы меняли операторов мобильной связи во время полномасштабной войны
Mobile Number Portability доступна в Украине с мая 2019 года. К маю 2023-го ею воспользовались 297,5 тысячи абонентов.
За время полномасштабной войны больше клиентов потерял Kyivstar: в прошлом году услугой переноса мобильного номера воспользовались 30 тыс. 557 украинцев, за четыре месяца этого года — 19 тыс. 059.
Как украинцы меняли операторов мобильной связи во время полномасштабной войны
От оператора Vodafone в течение 2022-го ушли 30 тыс. 382 клиента, за несколько месяцев 2023-го — 18 тыс. 101.
Меньше всего услугой переноса мобильного номера пользовались абоненты lifecell: 2022 год — 9 тыс. 237 человек, январь-май 2023 года — 7 тыс. 580.
При этом именно в lifecell перетекло большинство абонентов: в 2022 году — 49 тыс. 925, в январе-мае этого года — 31 тыс. 078.
Перенести свой номер на Vodafone в прошлом году захотели 11 тыс. 733 украинца, в начале 2023 — 9 тыс. 764.
На Kyivstar с сохранением номера в течение 2022 года перешли 9 тыс. 305 абонентов, в январе-мае 2023 — 4 тыс. 286.
По материалам:
Слово і Діло
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