Как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение (инфографика) — Finance.ua

Как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение (инфографика) Сегодня 08:08 — Личные финансы

Украинцы могут заменить пенсионное удостоверение при его потере. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выдает восстановленное удостоверение как в обычном формате книги, так и в электронном виде.

При этом не важно, потерял ли человек пенсионное, или оно было уничтожено, например, во время наводнения.

Об этом пишет « Социальное дело ».

На каких основаниях выдается новое удостоверение?

Если старое удостоверение оказалось непригодным.

В случае утраты удостоверения.

В случае назначения иного вида пенсии.

В случае изменения обстоятельства осуществления опеки и попечительства.

Новое пенсионное можно получить в указанном в заявлении сервисном центре ПФУ. При получении электронного пенсионного удостоверения — в указанном в заявлении отделении банка.

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