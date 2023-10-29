Как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение (инфографика) — Finance.ua

Как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение (инфографика)
Украинцы могут заменить пенсионное удостоверение при его потере. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выдает восстановленное удостоверение как в обычном формате книги, так и в электронном виде.
При этом не важно, потерял ли человек пенсионное, или оно было уничтожено, например, во время наводнения.
Об этом пишет «Социальное дело».
На каких основаниях выдается новое удостоверение?
- Если старое удостоверение оказалось непригодным.
- В случае утраты удостоверения.
- В случае назначения иного вида пенсии.
- В случае изменения обстоятельства осуществления опеки и попечительства.
Новое пенсионное можно получить в указанном в заявлении сервисном центре ПФУ. При получении электронного пенсионного удостоверения — в указанном в заявлении отделении банка.
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