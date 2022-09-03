Как украинцам получить визу в Канаду 2022: необходимые документы и цена — Finance.ua
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Как украинцам получить визу в Канаду 2022: необходимые документы и цена

Личные финансы
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Как украинцам получить визу в Канаду 2022: необходимые документы и цена
Как украинцам получить визу в Канаду 2022: необходимые документы и цена
С началом полномасштабной войны в Украине правительством Канады была введена новая программа по получению визы — CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel).
Программа предусматривает предоставление украинцам и членам их семей продленный статус временного резидента и позволяет им работать, учиться и находиться в Канаде, пока они не смогут безопасно вернуться домой, пишут Факты ICTV.

Какие визы в Канаду предусмотрены для украинцев

В общем, чтобы украинцам попасть в Канаду, необходимо оформить одну из виз:
  • туристическая;
  • гостевая;
  • бизнес;
  • CUAET.
Что касается первых двух, то они ничем не отличаются. На английском они оба записаны как Visitor Visa.
К примеру, если друзья или родственники приглашают вас к себе в Канаду, то на бумагах это указывается как гостевая виза.
В случае поездки украинцев в Канаду (без приглашения родственников или друзей) виза условно обозначается как туристическая.
Бизнес-виза оформляется, чтобы успешно вести дела с иностранными партнерами. Она также необходима для посещения страны для деловых переговоров, для подписания контрактов и присутствия на конференциях.
Для этих трех виз требуется одинаковый пакет документов, кроме того, процесс оформления визы тоже почти не отличается.
Конечно, визовый центр Канады может потребовать и дополнительные документы, но все это решается в индивидуальном порядке.
Сейчас самое выгодное предложение для украинцев — воспользоваться программой CUAET.
Дело в том, что украинцам для въезда в Канаду сегодня по-прежнему необходимо оформить визу. Разница заключается в том, что сейчас программа CUAET позволяет получить ее по упрощенной процедуре.
Также на получение визы в Канаду сейчас уходит гораздо меньше времени.

Кто может получить визу

Подавать заявления на получение визы в Канаду могут:
  • Граждане Украины.
  • Члены семей граждан Украины (любой национальности).
По программе CUAET украинцы могут быстро получить:
  • гостевая виза (visitor visa): она предоставляет право находиться в Канаде в течение трех лет вместо стандартного 6-месячного разрешения, как было ранее;
  • разрешение на работу в Канаде (заявку можно подавать вместе с заявлением на получение визы или отдельно): она дает возможность найти работу в стране в сжатые сроки.

Как оформить визу в Канаду

Первое, что нужно сделать — заполнить анкету на сайте Government of Canada.
Этот сайт доступен на украинском языке, поэтому вам нужно просто следовать подсказкам на экране.
Далее ваше заявление передается в визовый центр Канады, где его обрабатывают. Если у работников центра возникнут дополнительные вопросы, то с вами обязательно свяжутся.
Если вашу заявку согласуют, вам отправят письмо с вашими дальнейшими действиями для получения визы.
Вам обязательно нужно отправить документы и записаться на биометрию. Следует отметить, что биометрия (отпечатки пальцев и фото) по-прежнему — обязательное требование для граждан от 18 лет до 60 лет.
Подается она после согласования канадской стороной документов для оформления визы по предварительной электронной записи в визовых центрах Канады VFS global и/или в консульствах Канады.
Стоит отметить, что оформление визы и участие в программе CUAET бесплатно для украинцев.

Какие документы нужны для оформления визы в Канаду

Чтобы подать заявление на получение визы, нужно собрать следующие документы:
  • все действующие загранпаспорта, копии страниц, где есть отметки;
  • украинский паспорт, все страницы, где есть отметки;
  • копия свидетельства о браке/разводе, рождении детей.
Опционально:
  • если вы работаете на компанию: справка о зарплате за последние 6 месяцев;
  • если вы частный предприниматель: выписка из гос. реестра, налоговая декларация за последний год или квартал текущего года, квитанция № 2;
  • выписка по счету за последние 6 месяцев;
Для несовершеннолетних детей:
  • загранпаспорт, все страницы, где есть отметки;
  • свидетельство о рождении;
  • разрешение от отца или матери на выезд ребенка (если родитель не подается вместе с ребенком);
  • фото — 3,5 на 4,5 см, 80% лицо, белый фон, в электронном варианте.

На что могут рассчитывать украинцы в Канаде

Украинцы могут рассчитывать на бесплатное начальное и среднее образование, а также на медицинское обеспечение. Это касается прибывающих в рамках программы CUAET.
Также беженцам из Украины правительство страны оказывает финансовую единовременную помощь. Сумма составляет 3000 канадских долларов на одного взрослого (около 85 тыс. грн.) и 1500 канадских долларов (42 600 грн.) на ребенка.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

Кроме того, для всех украинцев и членов их семей:
  • отменена большая часть сборов за заявление на визу и его рассмотрение, в частности визовый сбор, плата за сбор биометрических данных, плата за заявление на разрешение на работу и обучение, плата за продление разрешения на пребывание, работу и обучение;
  • есть возможность подавать заявление на постоянное место жительства по множеству различных иммиграционных программ и потоков, если они отвечают критериям;
  • предоставляется доступ к специальному каналу обслуживания IRCC.
Если вы собрались уезжать из Украины и нужно быстро и качественно выучить иностранный язык, советуем обратить внимание на международную сеть школ английского языка Speak Up. Общение только на английском, доступ к обучению из любой точки мира, гибкость в реализации личного плана обучения — это то, что поможет хорошо прокачать свой английский.
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По материалам:
Факти
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