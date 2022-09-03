Как украинцам получить визу в Канаду 2022: необходимые документы и цена — Finance.ua

Как украинцам получить визу в Канаду 2022: необходимые документы и цена
С началом полномасштабной войны в Украине правительством Канады была введена новая программа по получению визы — CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel).
Программа предусматривает предоставление украинцам и членам их семей продленный статус временного резидента и позволяет им работать, учиться и находиться в Канаде, пока они не смогут безопасно вернуться домой, пишут Факты ICTV.
Какие визы в Канаду предусмотрены для украинцев
В общем, чтобы украинцам попасть в Канаду, необходимо оформить одну из виз:
- туристическая;
- гостевая;
- бизнес;
- CUAET.
Что касается первых двух, то они ничем не отличаются. На английском они оба записаны как Visitor Visa.
К примеру, если друзья или родственники приглашают вас к себе в Канаду, то на бумагах это указывается как гостевая виза.
В случае поездки украинцев в Канаду (без приглашения родственников или друзей) виза условно обозначается как туристическая.
Бизнес-виза оформляется, чтобы успешно вести дела с иностранными партнерами. Она также необходима для посещения страны для деловых переговоров, для подписания контрактов и присутствия на конференциях.
Для этих трех виз требуется одинаковый пакет документов, кроме того, процесс оформления визы тоже почти не отличается.
Конечно, визовый центр Канады может потребовать и дополнительные документы, но все это решается в индивидуальном порядке.
Сейчас самое выгодное предложение для украинцев — воспользоваться программой CUAET.
Дело в том, что украинцам для въезда в Канаду сегодня по-прежнему необходимо оформить визу. Разница заключается в том, что сейчас программа CUAET позволяет получить ее по упрощенной процедуре.
Также на получение визы в Канаду сейчас уходит гораздо меньше времени.
Кто может получить визу
Подавать заявления на получение визы в Канаду могут:
- Граждане Украины.
- Члены семей граждан Украины (любой национальности).
По программе CUAET украинцы могут быстро получить:
- гостевая виза (visitor visa): она предоставляет право находиться в Канаде в течение трех лет вместо стандартного 6-месячного разрешения, как было ранее;
- разрешение на работу в Канаде (заявку можно подавать вместе с заявлением на получение визы или отдельно): она дает возможность найти работу в стране в сжатые сроки.
Как оформить визу в Канаду
Первое, что нужно сделать — заполнить анкету на сайте Government of Canada.
Этот сайт доступен на украинском языке, поэтому вам нужно просто следовать подсказкам на экране.
Далее ваше заявление передается в визовый центр Канады, где его обрабатывают. Если у работников центра возникнут дополнительные вопросы, то с вами обязательно свяжутся.
Если вашу заявку согласуют, вам отправят письмо с вашими дальнейшими действиями для получения визы.
Вам обязательно нужно отправить документы и записаться на биометрию. Следует отметить, что биометрия (отпечатки пальцев и фото) по-прежнему — обязательное требование для граждан от 18 лет до 60 лет.
Подается она после согласования канадской стороной документов для оформления визы по предварительной электронной записи в визовых центрах Канады VFS global и/или в консульствах Канады.
Стоит отметить, что оформление визы и участие в программе CUAET бесплатно для украинцев.
Какие документы нужны для оформления визы в Канаду
Чтобы подать заявление на получение визы, нужно собрать следующие документы:
- все действующие загранпаспорта, копии страниц, где есть отметки;
- украинский паспорт, все страницы, где есть отметки;
- копия свидетельства о браке/разводе, рождении детей.
Опционально:
- если вы работаете на компанию: справка о зарплате за последние 6 месяцев;
- если вы частный предприниматель: выписка из гос. реестра, налоговая декларация за последний год или квартал текущего года, квитанция № 2;
- выписка по счету за последние 6 месяцев;
Для несовершеннолетних детей:
- загранпаспорт, все страницы, где есть отметки;
- свидетельство о рождении;
- разрешение от отца или матери на выезд ребенка (если родитель не подается вместе с ребенком);
- фото — 3,5 на 4,5 см, 80% лицо, белый фон, в электронном варианте.
На что могут рассчитывать украинцы в Канаде
Украинцы могут рассчитывать на бесплатное начальное и среднее образование, а также на медицинское обеспечение. Это касается прибывающих в рамках программы CUAET.
Также беженцам из Украины правительство страны оказывает финансовую единовременную помощь. Сумма составляет 3000 канадских долларов на одного взрослого (около 85 тыс. грн.) и 1500 канадских долларов (42 600 грн.) на ребенка.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом
Кроме того, для всех украинцев и членов их семей:
- отменена большая часть сборов за заявление на визу и его рассмотрение, в частности визовый сбор, плата за сбор биометрических данных, плата за заявление на разрешение на работу и обучение, плата за продление разрешения на пребывание, работу и обучение;
- есть возможность подавать заявление на постоянное место жительства по множеству различных иммиграционных программ и потоков, если они отвечают критериям;
- предоставляется доступ к специальному каналу обслуживания IRCC.
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