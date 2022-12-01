Как украинцам получить пенсии, субсидии и льготы: разъяснение ПФУ — Finance.ua

Как украинцам получить пенсии, субсидии и льготы: разъяснение ПФУ Вчера 09:01 — Личные финансы

Как украинцам получить пенсии, субсидии и льготы: разъяснение ПФУ

Пенсионный фонд Украины дал разъяснение, как в условиях войны получить пенсии, жилищные субсидии и льготы. Предусмотрены два пути получения выплат — через банки и через «Укрпочту».

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Если пенсия или субсидия выплачиваются через банк

Независимо от того, где вы находитесь: на временно оккупированной территории, на территории, где ведутся активные боевые действия, или временно выехали в безопасное место, средства поступят на ваш счет своевременно (в определенную дату выплаты).

Если вы получали пенсию и/или субсидию через АО «Укрпочта»

В зависимости от того, где вы находитесь, действия могут быть следующие:

если вы находитесь по месту постоянного проживания , — ожидайте свою выплату дома или получите ее в почтовом отделении (с учетом установленной вам даты выплаты и согласно графику работы почтового отделения);

, — ожидайте свою выплату дома или получите ее в почтовом отделении (с учетом установленной вам даты выплаты и согласно графику работы почтового отделения); если вы находились или находитесь на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся активные боевые действия, и в течение определенного времени АО «Укрпочта» не имело возможности доставлять пенсию, — средства вы сможете получить, когда это станет возможно и безопасно: или со счета, открытого Пенсионным фондом Украины в АО «Ощадбанк», или у почтальона. Для получения средств со счета нужно лично обратиться в АО «Ощадбанк» для заключения с ним договора банковского счета. Если же хотите продолжать получать пенсию через АО «Укрпочта», следует обратиться в любой сервисный центр главного управления Фонда (перечень действующих сервисных центров) или к сельскому, поселковому, городскому главе и сообщить о своих намерениях получать выплаты таким образом;

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если вы временно выехали в другой населенный пункт Украины , — вы можете получить свои выплаты в отделении почтовой связи или с доставкой на дом по временному местонахождению почтовым переводом, или в АО «Ощадбанк» через услугу «Швидка копійка». Для уведомления о своем желании получить средства таким образом достаточно обратиться в сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины (контакты по ссылке). Эту информацию можно передать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Фонда (https://portal.pfu.gov.ua). Для оформления почтового перевода можно обращаться в Контакт-центр АО «Укрпочта» за номером 0 800 300 545;

, — вы можете получить свои выплаты в отделении почтовой связи или с доставкой на дом по временному местонахождению почтовым переводом, или в АО «Ощадбанк» через услугу «Швидка копійка». Для уведомления о своем желании получить средства таким образом достаточно обратиться в сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины (контакты по ссылке). Эту информацию можно передать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Фонда (https://portal.pfu.gov.ua). Для оформления почтового перевода можно обращаться в Контакт-центр АО «Укрпочта» за номером 0 800 300 545; если вы временно выехали за пределы Украины — вы можете получить свои выплаты по возвращении или раньше — в случае перевода выплат на банковский счет. Заявление об изменении способа выплаты можно подать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua).

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