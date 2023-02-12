Как украинцам получить компенсацию за арендную плату в Литве: необходимые документы — Finance.ua

Как украинцам получить компенсацию за арендную плату в Литве: необходимые документы
Украинцы, проживающие в Литве и арендующие жилье, могут получать денежную компенсацию на аренду. Рассказываем, как получить деньги.
Компенсация частично покрывает расходы на аренду жилья, сумма рассчитывается в соответствии с типом и площадью жилья, местоположением и количеством проживающих там людей.
Кто может получить денежную компенсацию за аренду в Литве
Право на денежные выплаты имеют люди, которые:
- легально проживают на территории Литвы и арендуют жилье в соответствии со своим местом регистрации;
- не владеют жильем на территории Литвы;
- имеют уровень доходов, не превышающий определенную сумму.
Как ее оформить
Для оформления компенсации на аренду жилья в Литве нужно обратиться в муниципалитет по месту жительства. Контакты координаторов можно найти здесь.
В муниципалитет нужно подать следующие документы:
- подписанный минимум на 6 месяцев и задекларированный договор аренды;
- справку о регистрации места жительства;
- разрешения на проживание всех членов семьи;
- справку о доходах;
- счет в банке, на который будут начисляться выплаты;
- справку из отдела миграции.
Обратите внимание! Компенсация будет выплачиваться со дня заключения договора об аренде, но не раньше дня обращения.
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