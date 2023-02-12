Как украинцам получить компенсацию за арендную плату в Литве: необходимые документы — Finance.ua

Как украинцам получить компенсацию за арендную плату в Литве: необходимые документы Сегодня 17:19 — Личные финансы

Как украинцам получить компенсацию за арендную плату в Литве: необходимые документы

Украинцы, проживающие в Литве и арендующие жилье, могут получать денежную компенсацию на аренду. Рассказываем, как получить деньги.

Компенсация частично покрывает расходы на аренду жилья, сумма рассчитывается в соответствии с типом и площадью жилья, местоположением и количеством проживающих там людей.

Кто может получить денежную компенсацию за аренду в Литве

Право на денежные выплаты имеют люди, которые:

легально проживают на территории Литвы и арендуют жилье в соответствии со своим местом регистрации;

не владеют жильем на территории Литвы;



имеют уровень доходов, не превышающий определенную сумму.



Как ее оформить

Для оформления компенсации на аренду жилья в Литве нужно обратиться в муниципалитет по месту жительства. Контакты координаторов можно найти здесь

В муниципалитет нужно подать следующие документы:

подписанный минимум на 6 месяцев и задекларированный договор аренды;

справку о регистрации места жительства;



разрешения на проживание всех членов семьи;



справку о доходах;



счет в банке, на который будут начисляться выплаты;



справку из отдела миграции.



Обратите внимание! Компенсация будет выплачиваться со дня заключения договора об аренде, но не раньше дня обращения.

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