Как украинцам получить компенсацию за арендную плату в Литве: необходимые документы — Finance.ua
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Как украинцам получить компенсацию за арендную плату в Литве: необходимые документы

Личные финансы
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Как украинцам получить компенсацию за арендную плату в Литве: необходимые документы
Как украинцам получить компенсацию за арендную плату в Литве: необходимые документы
Украинцы, проживающие в Литве и арендующие жилье, могут получать денежную компенсацию на аренду. Рассказываем, как получить деньги.
Компенсация частично покрывает расходы на аренду жилья, сумма рассчитывается в соответствии с типом и площадью жилья, местоположением и количеством проживающих там людей.

Кто может получить денежную компенсацию за аренду в Литве

Право на денежные выплаты имеют люди, которые:
  • легально проживают на территории Литвы и арендуют жилье в соответствии со своим местом регистрации;
  • не владеют жильем на территории Литвы;
  • имеют уровень доходов, не превышающий определенную сумму.

Как ее оформить

Для оформления компенсации на аренду жилья в Литве нужно обратиться в муниципалитет по месту жительства. Контакты координаторов можно найти здесь.
В муниципалитет нужно подать следующие документы:
  • подписанный минимум на 6 месяцев и задекларированный договор аренды;
  • справку о регистрации места жительства;
  • разрешения на проживание всех членов семьи;
  • справку о доходах;
  • счет в банке, на который будут начисляться выплаты;
  • справку из отдела миграции.
Обратите внимание! Компенсация будет выплачиваться со дня заключения договора об аренде, но не раньше дня обращения.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
visitukraine.today
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