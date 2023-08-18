Как украинцам получить Identifikationsnummer, в Германии и для чего он нужен — Finance.ua

Как украинцам получить Identifikationsnummer, в Германии и для чего он нужен
Identifikationsnummer — это индивидуальный налоговый номер в Германии, который автоматически выдают вновь прибывшим гражданам после первой регистрации. Это касается всех, кто планирует оставаться в стране на длительное время, а также тех, кто приехал с целью трудоустройства. Для этого нужно явиться в офис по делам населения (Bürgeramt) в течение 14 дней с момента приезда, пишет ukrainianingermany.de.
Для чего Identifikationsnummer
Уникальный идентификационный номер выдается гражданам Германии и всем, кто планирует здесь жить. Иногда его называют внештатным налоговым номером, поскольку они не совпадают между собой. Identifikationsnummer необходим для подачи налоговых деклараций, выставления счетов и уведомлений налоговым органам.
Этот номер потребует ваш работодатель для того, чтобы выплачивать легальную зарплату. Также это нужно для того, чтобы рассчитать сумму налога, которую вы платите. Если же у вас нет идентификационного номера, ставка для взимания налога будет максимальной до того момента, пока вы его не получите.
Каждый человек, проживающий в Германии, должен обязательно получить Identifikationsnummer.
Ситуации, когда нужно иметь идентификационный номер:
- При составлении налоговых расчетов и заполнении деклараций;
- при оформлении в Центре трудоустройства;
- При открытии банковского счета для того, чтобы идентифицировать личность и избежать мошеннических схем или «отмывания» денег;
- Идентификационный номер упрощает процесс замены налогового класса. Его вносят в систему и автоматически меняют класс на другой;
- Идентификационный номер необходим для трудоустройства, чтобы работодатель мог оформить социальное страхование, выплачивать вам зарплату и рассчитывать налоги;
- Чтобы избежать трудностей при оформлении социальных льгот, его также лучше иметь. Это касается выплат на ребенка, пособия по безработице, а также пособия по уходу;
- Идентификационный номер служит своеобразным подтверждением личности при регистрации транспортного средства.
Формат и срок действия
Персональный идентификационный номер в Германии представляет собой уникальный код, присваиваемый Федеральной налоговой службой. Этот номер действует на протяжении всей жизни человека и состоит из 11 цифр в формате 0. Эти цифры формируются из личных данных человека.
Identifikationsnummer может быть только один, поэтому в случае утери нужно обратиться в офис налоговой службы. Там будет выдан дубликат о присвоении идентификационного номера.
Обычно его можно найти в таких документах, как:
- начисление подоходного налога (Einkommensteuerbescheid);
- декларация о доходах (Lohnsteuerbescheinigung).
Название говорит само за себя — идентификационный номер позволяет «идентифицировать» лицо, уплачивающее налоги. Также сотрудники налоговых служб имеют доступ к личной информации этого человека. В частности, они узнают следующие данные:
- фамилия и имя (действительные и предыдущие);
- дата и место рождения;
- пол;
- титул и научная степень;
- адрес проживания в Германии.
Как украинцам получить налоговый номер в Германии
Налоговая служба Германии Finanzamt присваивает налоговый номер автоматически после регистрации в стране. При этом самостоятельно ничего делать не нужно. Следует только зарегистрироваться в местной миграционной службе. После этого на почту по адресу проживания должно прийти письмо с назначением уникального номера.
Если после регистрации прошло 2 месяца и больше, необходимо обратиться в ближайшее отделение Finanzamt с запросом отправить налоговый номер. Также есть возможность заказать его дистанционно, заполнив онлайн форму по ссылке. Для регистрации онлайн нужно:
- предоставить документ в подтверждение личности (водительское удостоверение не подходит);
- предоставить свидетельство о месте жительства (Wohnungsgeberbestätigung);
- зарегистрироваться и получить удостоверение Anmeldebescheinigung.
После этого налоговый номер пришлют на почтовый ящик. В среднем ждать нужно 3 недели.
Налоговый номер должны отправить из центрального офиса Федеральной налоговой службы на вашу почту. При этом сроки доставки зависят от разных факторов, поэтому могут быть разными. Если у вас нет времени ждать или раньше вы проживали в Германии, можно оформить срочный налоговый номер.
Для этого нужно:
- зарегистрироваться по месту жительства;
- через 5 дней после этого обратиться в ближайшее отделение налоговой службы (Finanzamt).
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