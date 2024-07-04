Как украинцам бесплатно ездить в общественном транспорте Риги — Finance.ua

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Как украинцам бесплатно ездить в общественном транспорте Риги

Мир
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Как украинцам бесплатно ездить в общественном транспорте Риги
Как украинцам бесплатно ездить в общественном транспорте Риги
Украинские беженцы в Риге могут продлить скидку на бесплатный проезд в общественном транспорте Риги.
Как говорится в сообщении портала Latvijas Sabiedriskie Mediji, предыдущая скидка закончилась в воскресенье, 30 июня.

Как продлить бесплатный проезд

  • Чтобы ездить бесплатно до конца этого года, граждане Украины могут продлить скидки в билетных автоматах на остановках и в торговых центрах.
  • Процесс занимает всего несколько секунд.
  • Имеющийся электронный билет нужно вставить в билетный автомат, и скидка будет продлена до 31 декабря 2024 года.
«Если вы волнуетесь или боитесь идти к этим устройствам, вы можете обратиться в Украинский центр поддержки на улице Палес, 9, Югла, и сделать это лично. Этот центр работает в будни», — сказала представительница компании Rigas satiksme Байба Барташевича-Фельдмане.

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Напомним, беженцы из Украины, зарегистрированные в Рижском центре поддержки, могут бесплатно ездить в общественном транспорте Риги. Соответствующее решение принял Рижский городской совет еще в 2022 году.
Скидка действует на проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе.
По предварительным подсчетам, ориентировочная стоимость компенсации льготы за проезд составляет от примерно 230 000 до 260 000 евро в месяц.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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