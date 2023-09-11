Как Украина увеличила в августе экспорт пшеницы — аналитики Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Как Украина увеличила в августе экспорт пшеницы — аналитики

По итогам августа 2023 г. Украина экспортировала 1,2 млн т пшеницы, что на 46% больше объемов экспорта в июле и на 36% превышает показатель августа 2022 года.

Отмечается, что в пятерку крупнейших импортеров украинской пшеницы в августе этого года вошли: Румыния (31% от общего объема поставок), Испания (24%), Египет (17%), Италия (6%) и Греция (5%).

«При этом объемы поставок в Египет достигли 204,3 тыс. тонн, что является вторым месячным показателем с начала полномасштабного вторжения (в июне этого года в Египет было экспортировано 237,8 тыс. тонн пшеницы) и в 3,2 раза превышает показатель июля 2023 г. Традиционно Египет является ключевым импортером украинской пшеницы, но объемы поставок в эту страну существенно сократились из-за блокады российскими войсками украинских портов на Черном и Азовском морях», — отмечают аналитики.

По оценкам АПК-Информ, в 2023/24 МГ экспорт пшеницы из Украины может достичь 12,5 млн т, что на 26% меньше, чем в предыдущем сезоне. Валовой сбор в 2023 г. оценивается в 20,6 млн т, что почти соответствует показателю предыдущего сезона (20,7 млн ​​т). Однако остановленное «зерновое соглашение» и постоянные обстрелы портовой инфраструктуры ограничивают возможности поставок как пшеницы, так и другой агропродукции на внешние рынки.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, в августе 2023 г. Украина экспортировала 4,3 млн т продукции АПК, что на 16% больше, чем в июле этого года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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