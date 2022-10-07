Как уберечь накопления от инфляции — Finance.ua

Как уберечь накопления от инфляции Сегодня 13:06 — Личные финансы

Инфляция в Украине растет. Хоть и не так быстро, как прогнозировалось ранее, однако она уверенно тянется к намеченному в июле Национальным банком уровню 31%.

Finance.ua разбирался в статье , как уберечь накопления от инфляции.

«В США и других развитых экономиках наибольшую защиту от инфляции дает рынок акций. В Украине он не развит. У нас самый близкий аналог — это сдача недвижимости в аренду. В крупных городах месячная стоимость аренды 1-2 комнатной квартиры держится на уровне чуть выше прожиточного минимума в этих городах. Впрочем, война внесла свои коррективы и в этот алгоритм. Другие инструменты, такие как банковские депозиты в иностранной валюте во время войны, также можно использовать как накопление ликвидности с элементами сбережений», — говорит Шапран.

С действующими ограничениями НБУ выйти на фондовый рынок не так-то просто. Скупать валюту, как это любят делать украинцы в кризисные моменты, сейчас можно отчасти. Один из способов — покупать под размещение депозита сроком от трех месяцев. Выгодно ли это и какие условия предлагают банки — читайте в нашей статье

Как пишет Forbes, за август-сентябрь население купило у банков безналичной валюты с последующим размещением на депозит на сумму более 300 млн долларов. Ежедневно физлица покупают от 6 до 10 млн дол. безналичной валюты.

Действительно, покупать доллары по курсу 36,9343 грн, когда в обменниках отдают по 43 грн — безусловно, выгодно, учитывая, что официальный курс на следующий год закладывают на уровне 42 грн/долл.

Проценты по гривневым депозитам не покрывают сегодняшний уровень инфляции в Украине, но воспользоваться даже таким инструментом лучше, чем просто держать деньги под матрасом. Да, они будут обесцениваться, но не так быстро.

Также деньги можно вкладывать в землю и в недвижимость. Однако нужно понимать, что из-за боевых действий такая инвестиция становится куда более рискованной, чем в мирное время. Однако чем выше риск, тем обычно выше доходы.

Нелишним будет присмотреться к реальному сектору экономики. Создание новых бизнесов улучшит ситуацию с безработицей и ускорит восстановление экономики Украины, что в свою очередь повлияет и на инфляцию.

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