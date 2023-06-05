Как супермаркеты заставляют платить больше: семь "хитростей", которые можно обойти — Finance.ua

Как супермаркеты заставляют платить больше: семь "хитростей", которые можно обойти Сегодня 17:49 — Личные финансы

Как супермаркеты заставляют платить больше: семь "хитростей", которые можно обойти

Супермаркеты используют ряд уловок для того, чтобы заставить клиентов платить больше. Для этого дешевый товар прячут на нижних полках, свежую продукцию дальше той, срок годности которой истекает. Кроме того, покупателям предлагают акции, в результате которых платить за товар придется больше.

О том, как хитрости уловки супермаркетов, читайте дальше.

Покупайте товар с нижних полок

На уровне глаз (150−175 см) ставят продукцию, которую хотят продать покупателю. Чаще именно этот товар приносит больше прибыли супермаркету. Он может быть дороже, однако покупатели чаще покупают то, что легче заметить. Чаще всего внизу под дорогим товаром есть более дешевые аналоги.

Начните покупки с конца супермаркета и двигайтесь к кассе

Чаще всего в рядах дорогой товар размещают на полках справа (поскольку покупатели чаще всего идут по торговому залу от входа до конца супермаркета). Продукты расставлены так, чтобы покупателю хотелось купить дорогой продукт, который он увидит на входе. Лучше всего приступить к покупкам с конца магазина (и покупать товары строго по ранее составленному списку).

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Игнорируйте акции

Часто по акции продают товар, срок годности которого истекает. Более того, иногда цена до акции может быть даже ниже, чем во время «специального предложения». Кроме того, когда вам предлагают купить три товара по цене двух, хорошо подумайте, нужна ли вам дополнительная упаковка продукта.

Продукты лучше покупать не по выходным и не вечером

В моменты, когда магазины максимально заполнены, покупатели бессознательно совершают больше покупок. В такие моменты труднее сконцентрироваться, кроме того, срабатывает ажиотаж. Когда все вокруг покупают больше продуктов, это подталкивает вас также купить лишнее.

Проверяйте чек

После того как кассир посчитал стоимость вашей покупки, проверьте чек. Иногда кассиры специально или случайно дважды пробивают товар, или считают товары по более высоким ценам. Поэтому тщательно проверяйте свой чек.

Проверяйте ценники

Часто на кассах и в торговых залах за один и тот же товар указывают разную цену. Супермаркеты объясняют это тем, что не успели провести переоценку. Однако по закону вы имеете право купить товар по той цене, которая указана в торговом зале.

Не совершайте покупки возле кассы

Супермаркеты специально размещают возле касс товар, который вам чаще всего не нужен. Это эмоциональная покупка: батончики, жвачки. От большинства таких товаров можно легко отказаться.

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Обозреватель По материалам:

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