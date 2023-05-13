Цены на продукты в Украине: что подешевело за последний месяц — Finance.ua

Цены на продукты в Украине: что подешевело за последний месяц Сегодня 13:11 — Личные финансы

Средние цены на продукты питания в апреле 2023 года по сравнению с мартом выросли на 0,3%. Продуктовая инфляция резко замедлилась, а на отдельные продукты цены снизились.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали мясо и мясопродукты — на 3,3%.

Рыба и рыбопродукты подорожали на 0,5%, хлеб — на 0,3%, овощи — на 0,3%, макаронные изделия — на 0,2%.

Цены на хлеб и хлебопродукты и подсолнечное масло не изменились.

В то же время, яйца подешевели на 8,7%, масло на 1,6%, фрукты на 0,4%, молоко на 0,8%, сахар на 0,3%, сыр и творог на 0,1%.

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