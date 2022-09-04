Как студентам выехать за границу во время войны в Украине — Finance.ua

Как студентам выехать за границу во время войны в Украине Сегодня 16:10 — Личные финансы

С началом нового учебного года все больше мужчин-студентов пытаются выехать на обучение за границу. В то же время в сети появляется все больше недовольных комментариев по поводу «незаконных» отказов, полученных студентами мужского пола, пытающихся пересечь границу, чтобы выехать на обучение.

Какая законодательная база регулирует вопрос выезда студентов за границу?

Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» для тех, кто получает профессиональное, профессиональное высшее и высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме, предусматривает только отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Ни Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», ни Правила пересечения государственной границы гражданами Украины какого-то отдельного порядка пересечения государственной границы военнообязанными-студентами, поступившими в заграничные учебные заведения, не устанавливают. Сейчас этот вопрос регулируется разъяснениями Государственной пограничной службы Украины («ГНСУ»). Сразу отметим, что на практике выезд мужчин-студентов, поступивших до 24 февраля 2022 г. и после этой даты происходит по-разному.

В марте военкоматы получили распоряжение от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного предоставлять отсрочку и разрешение на пересечение границы тем военнообязанным, кто учился в иностранных учебных заведениях на момент начала общей мобилизации (24 февраля 2022 года).

На основании этого письма центры комплектования начали выдавать справки студентам, а уже пограничники — выпускать обучающихся за рубежом студентов. Однако, когда стали распространяться нелегальные схемы с подделкой документов об обучении, пограничники стали тщательнее проверять документы. Они обнаружили, что военкоматы выдавали справки еще и поступившим после начала мобилизации.

1 шаг: получить подтверждение с места обучения

Чтобы «запустить процесс» для пересечения границы, военнообязанному студенту в первую очередь необходимо получить документы, подтверждающие его статус как студента иностранного университета в двух экземплярах. Сотрудники Государственной пограничной службы отметили, что формальных требований к видам таких документов нет.

Это может быть договор с учебным заведением по контракту, справка с места обучения или любое другое официальное подтверждение. Однако в этих документах обязательно должно быть указано название учебного заведения, ФИО студента, даты начала и окончания обучения, дневная или дуальная форма обучения и т.д. Их также необходимо перевести на украинский и нотариально заверить.

Второе требование — наличие студенческого билета или студенческой визы. В настоящее время многие студенты, не имеющие студенческого билета своего учебного заведения, оформляют международный студенческий билет ISIC онлайн и показывают цифровой студенческий билет пограничникам в приложении «Дія».

2 шаг: получить удостоверение об отсрочке и справке для выезда за границу в военкомате

Другой пакет документов для пересечения границы — военно-учетные документы с записью о предоставлении военнообязанному студенту отсрочки от призыва и справка для выезда за границу для соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся за границей за дневной или дуальной формах получения образования.

Эти советы для выезда на обучение за пределы Украины касаются в первую очередь студентов-военнообязанных, поступивших в иностранный вуз до 24 февраля 2022 года.

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