Как Stripo, украинский бизнес, продолжает работать во время войны — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Как Stripo, украинский бизнес, продолжает работать во время войны Сегодня 09:25 — Фондовый рынок

Дмитрий Кудренко, соучредитель и генеральный директор Stripo рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится его бизнес, о проблемах, которые сегодня приходится решать и о том, что делает компания, чтобы держаться на плаву.

С 24 февраля этого года более 20% малому и среднему бизнесу пришлось закрыться и еще 28% находятся на грани остановки. Есть и те компании, которым удаётся продолжать свою работу.

Дмитрий, расскажите, пожалуйста, кратко о Stripo

Stripo — это украинский продукт, платформа для создания HTML-писем. Проще говоря, это конструктор красивых писем, предназначенный для маркетологов. В настоящее время у компании 600 000 клиентов по всему миру.

Мы — технические партнеры Google AMP, Mailchimp, AWeber и т.д. Среди наших клиентов более 500 крупных компаний, таких как Mercedes, Lego, Glovo, DELL, RyanAir и т.д.

Продукт был основан в 2017 году.

Как война повлияла на вас и вашу компанию?

Stripo — один из 4-ех наших продуктов. И война повлияла на каждый из них по-разному.

В первый день полномасштабной войны мы приняли решение разорвать любые отношения с клиентами из РФ, расторгнуть все бизнес-контракты с ними. Мы перестали принимать от них платежи.

Также мы поддерживали те украинские компании, которые к нам обращались за поддержкой — оказывали услуги бесплатно.

Мы в Stripo ожидали финансового спада. Но нас приятно удивило, что наш финансовый поток не только не уменьшился, но наоборот немного увеличился. Потому что накануне мы серьезно пересмотрели ценовую политику компании и средний чек вырос почти на 10%. Так что отсутствие клиентов из РФ на Stripo не повлияло.

Однако, например, eSputnik , система автоматизации маркетинга и рассылок, понесла значительные потери. Ибо основным рынком были Украина и немного Россия. Как и с Stripo, мы не принимаели платежи от РФ, потому что не хотим иметь с ними дела, а также поддерживали украинские компании. Поэтому Stripo приходилось финансово поддерживать eSputnik.

Мы сделали для себя ценный вывод: продукт с глобальным рынком намного более стабильный и надежный.

Пришлось ли вам сокращать штат работников?

К счастью, нет.

Некоторых работников из наших других продуктов, например eSputnik, которых мы не могли обеспечить полной загруженностью, временно перевели в Stripo. Сейчас все они вернулись в свои постоянные проекты.

Нам удалось даже запустить наш новый продукт Claspo . Единственное, что мы планировали сделать это в феврале, но в связи с войной мы перенесли релиз на весну. И он таки состоялся.

Какие еще проблемы постигли компанию в феврале-марте 2022 года?

Перед нами стояли еще 2 важных вопроса. Во-первых, это жизнь и здоровье наших работников. Второе, как удержать клиентов. Оказалось, что эти два вопроса тесно связаны между собой. Начну с первого.

Жизнь и здоровье работников

95% нашей компании до полномасштабной войны жили и работали в Днепре. Остальные в Украине, но за пределами Днепра, поэтому они работали онлайн.

Ситуация была напряженной еще за несколько недель до полномасштабного вторжения. Так что всех желающих мы вывезли из Днепра на запад Украины, а где кого даже за пределы страны заранее, еще до 24 февраля.

В тот же день, 24 февраля, мы снова заказали несколько автобусов, чтобы эвакуировать всех желающих и их семьи. В настоящее время 10-15% наших работников проживают в Европе, 35-40% на западе страны, а 50% процентов наших работников остались в Днепре.

Всем нашим работникам, которые пока не находятся в Днепре, компания помогает платить за проживание, 50% от стоимости жилья. Мы ведь понимаем, что не все были готовы к таким незапланированным расходам. Поэтому мы рады помочь, потому что работники компании это самое большое сокровище. И наша задача сделать так, чтобы всем было удобно.

Вторая задача, которая встала перед нами, это удержание наших клиентов.

Да, расскажите, удалось ли удержать всех клиентов? Если да, то как?

В первые дни войны мы получили множество слов поддержки от своих клиентов. Некоторые из них, живущие в Европе и США, даже предложили свой офис для наших работников.

Но большинство клиентов испугались, чтоиз-за войны в нашей стране мы не сможем полноценно работать и обеспечивать бесперебойную работу сервиса.

В своих аккаунтах Stripo, так называемых кабинетах, компании хранят очень много важной информации — много писем, которые они регулярно отправляют своим клиентам, подписчикам и т.д. То есть это огромный труд.

И потерять его никто, конечно, не хочет. Email является очень важным и эффективным каналом коммуникации с клиентами, ведь 70% клиентов предпочитают именно его.

Мы много работали со всеми клиентами вместе, со многими отдельно. Мы разъясняли, что серверы нашей компании находятся в безопасном месте. Что многие из отдела технической поддержки и разработчиков тоже находятся в относительно безопасных городах страны и Европе. Поэтому базовые потребности клиентов, такие как поддержание работоспособности сервиса, своевременная помощь, устранение технических ошибок, мы можем закрыть. И именно эту информацию мы доносили до наших подписчиков.

Благодаря самоотверженности наших работников, нам удалось удержать клиентов.

Конечно, в первые дни нам было тяжело работать. Так что работали только единицы из нас. Другие были заняты переездом или волонтерством. Да вообще, как работать, когда в стране такая жестокая война?

Поэтому преимущественно работали те, кто выехал из Днепра заранее и чувствовал себя в безопасности. Нам очень помогло то, что мы раньше вывезли некоторых работников.

Как вообще происходил переход от офлайн к онлайн-работе?

На самом деле, именно переход из офиса в режим онлайн прошел легко. В 2020 году этому научил ковид. Мы уже привыкли работать далеко друг от друга, без возможности обсудить какие-то вопросы с глазу на глаз.

Единственное, нам всем трудно сегодня работать. Кое-кто в буквальном смысле заставляет себя.

А почти все, что мы делали на работе, так или иначе связано с войной. Мы писали своим клиентам, чтобы они распространяли правду о нашей стране среди своих подписчиков. Мы продукт для маркетологов. Следовательно, у каждого из них многотысячная армия подписчиков. Рады, что многие откликнулись. Мы помогали им создавать письма.

Затем мы поняли, что добросовестный труд и новые клиенты помогут увеличить налоги, которые мы платим. И это тоже очень важная помощь стране. Мы должны это делать, когда у нас есть такая возможность. Именно эти мысли помогли заставить себя работать и выкладываться на 100%.

Конечно, мы до сих пор продолжаем волонтерить. Стараемся совмещать одно с другим. Также, учитывая, что большинство наших клиентов — это запад, мы создали фонд , где призываем их присоединиться к нашей акции, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в Украине.

Как изменились принципы управления в Stripo во время войны?

На самом деле, ничего существенно не изменилось в этом смысле для нас. Все наши работники самостоятельны. Все знают, что и зачем они делают. Единственное, мы уже привыкли к тому, что у каждого из нас собственный график работы. Кто работает ночью, кто днем. Кому как удобно.

Естественно, это влияет на производительность всей компании. Именно поэтому мы проводим встречи в отделениях по 2-3 раза в неделю, а также встречи всей командой. Это позволяет нам быть в курсе того, что делается в других отделениях.

Как изменился подход к планированию развития компании?

Ни один из нас в условиях войны не может знать, где он будет завтра и что он будет делать. Но, конечно, мы все равно пытаемся планировать заранее. Наши профессиональные планы по-прежнему амбициозные и глобальные.

Все новые функции, релиз которых мы обещали клиентам, мы хотим выпустить в указанное время. Мы надеемся, что они сбудутся.

Но ведь мы понимаем, что в случае продвижения вражеских войск на запад из Донецка, или на север из Херсона и Запорожья, на Днепр или даже оккупации нашего города, многим из нас придется выехать из города. Мужчинам нужно спасать семьи и возвращаться, а женщинам спасать детей.

Безопасность и здоровье наших коллег приоритет для нас. Поэтому при планировании мы учитываем и такую возможность. Но надеемся на лучшее, потому что верим в наше ВСУ.

stripo По материалам:

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