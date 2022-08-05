НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Как стать мировым лидером среди бирж криптовалют — рассказывает финансовый директор Huobi Global Лили Чжан Сегодня 16:40 — Финтех и Карты

Benzinga, медиа и поставщик данных, сокращающий расстояние между розничными и институциональными инвесторами, возвращает свое ежегодное событие Global Fintech Awards в Нью-Йорк 8 декабря 2022 года.

Этому событию посвящен разговор с Лили Чжан, финансовым директором криптовалютной биржи Huobi Global.

Привет, Лили, приятно познакомиться! Huobi является ведущей мировой биржей криптовалют. Можете ли вы сказать мне, что нужно сделать, чтобы стать мировым лидером?

Чжан: По сути, это означает возможность предложить качественную торговую платформу с тремя основными характеристиками: широкий спектр торговых продуктов и услуг, масштаб и ликвидность (особенно для институциональных инвесторов), а также надежность и безопасность активов.

Много ли платформ, которые обеспечивают эти три характеристики в глобальном масштабе?

Существует очень мало платформ, которые могут обеспечить эти три функции в глобальном масштабе. В конце концов, многие пользователи хотят иметь возможность торговать всем на одной платформе. Это наше главное ценностное предложение.

На нашей платформе пользователи могут торговать всем, что связано с биткойнами до сложных деривативов, продуктов по управлению активами и многого другого. Это контрастирует со многими более мелкими биржами, которые могут предложить только несколько криптовалют.

Не могли бы вы рассказать немного больше об основном бизнесе?

Основным направлением деятельности Huobi является глобальная биржа криптовалют , включая спотовую торговлю, торговлю деривативами и управление активами (продукты для стейкинга в форме Huobi Earn).

Спотовая торговля означает предложение торговых услуг для криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум. К деривативам относятся фьючерсы и свопы с маржой монет, фьючерсы и свопы с маржой USDT и опционы. В то же время Huobi также расширяет свою экосистему бизнеса и инвестиций. Недавно мы приобрели Bitex, криптовалютную биржу, работающую в Латинской Америке.

Благодаря такой бирже, как ваша, масштаб и ликвидность облегчают организациям быстрый доступ к этим рынкам, верно? Что еще важно?

Да. Если у вас нет масштаба и ликвидности, клиентам, возможно, придется продавать с большими скидками по сравнению с рыночными ценами. Обеспечение безопасности активов также является уникальным предложением Huobi Global, особенно во время текущих рыночных потрясений, когда многие небольшие биржи и кредитные платформы замораживают снятие средств пользователями.

У нас есть 20 000 BTC в нашем резерве безопасности на случай нестабильных ситуаций, что гарантирует, что мы сможем выполнять торговые обязательства и поддерживать вывод средств пользователями. Huobi Global никогда не сталкивался с инцидентами безопасности или взломом за девять лет работы, и это уникальный послужной список в отрасли.

Какие еще бренды существуют в этом пространстве и как они решают возникающие проблемы в криптографии? Как Houbi лучше решает проблемы?

Глобальные биржи включают Huobi Global, Binance и FTX. Мы работаем за границей, на разных языках и можем предложить большое количество продуктов для спотовой торговли, торговли деривативами, NFT, продуктов с фиксированным доходом и т. д.

Сила Huobi заключается в ассортименте предлагаемых нами продуктов, а также в больших объемах торгов и ликвидности, которые привлекают институциональных инвесторов.

На сегодняшнем медвежьем рынке многие небольшие местные биржи находятся в шатком положении просто из-за их меньшего размера и ограниченных резервов. Многим приходится замораживать вывод средств пользователями.

Huobi Global является ведущей криптовалютной биржей по объему торгов, и эта глубокая ликвидность и большие масштабы позволяют нам нормально работать во время рыночных спадов.

Какие трудности возникают при построении компании на данном этапе ее жизненного цикла?

Это сложная задача — пытаться вести глобальный бизнес во многих регионах, странах и на разных языках.

В какой-то момент нужно постепенно создавать местные команды в определенных странах и делегировать ответственность за принятие решений и автономию, но сложно понять, когда именно это должно произойти, особенно с учетом стремительного роста использования криптовалюты во всем мире.

Есть и другие факторы, такие как разная степень регулирования в разных странах и языковые барьеры.

В настоящее время принятие решений и стратегическое планирование централизовано высшим руководством компании, а небольшие локальные группы в разных странах выполняют планы. Это гарантирует, что мы можем двигаться быстро, хотя и с некоторой долей участия местных команд и централизованного центра переводов, которым мы управляем.

Волатильность рынка заставляет многих сомневаться в стабильности своих выходов на такие развивающиеся рынки, как криптовалюты. Во многих случаях, когда платформы терпели неудачу, считалось, что риска контрагента нет, а средства клиентов будут в безопасности. Каким уникальным образом Huobi снижает риски для своих клиентов?

За последние девять лет у Huobi Global не было ни одного крупного инцидента с безопасностью, который привел бы к потере активов пользователей, и биржа продолжала обеспечивать безопасность активов и транзакций пользователей.

Huobi Global применяет различные методы, такие как разделение горячих и холодных кошельков, мультиподпись, профессиональную распределенную архитектуру и систему защиты от DDoS-атак для защиты пользовательских активов. Обратите внимание, что средства, используемые для поддержки наших операций, полностью отделены от средств пользователей и изолированы от них.

Huobi Global также имеет резерв в размере 20 000 BTC, чтобы помочь застраховаться от любого рыночного спада и гарантировать, что мы сможем выполнить обязательства пользователей.

Поговорите со мной о том, где Huobi будет в ближайшие 6-12 месяцев. Над какими самыми интересными вещами работает команда?

Мы оптимистичны и настроены оптимистично в отношении Web3, метавселенной и других связанных с ними направлений бизнеса.

Мы считаем, что Web3 представляет собой эволюцию и следующее поколение Интернета в более интеллектуальную, децентрализованную, автономную и открытую сеть.

Централизованные биржи, такие как Huobi, могут поддерживать переход пользователей на Web3, выступая в качестве единого источника доверия и безопасности. Короче говоря, мы будем выступать в качестве шлюза к Web3, поскольку биржи — это универсальные торговые площадки для всего, что связано с блокчейном и криптографией.

В основном мы инвестируем в Web3 через инфраструктуру Web3 и перечисляем проекты, связанные с Web3. До сих пор Huobi инвестировала в OptimizmPBC, zkSync и другие высококачественные программы уровня 2 для дальнейшего развития инфраструктуры для будущего Web3.

Обладая глубокими знаниями Huobi в технологиях блокчейна и обширным отраслевым опытом, мы также можем помочь компаниям Web2 перейти на Web3 на уровне инвестиций или инкубации.

Можете ли вы, помимо прочего, прокомментировать недавние слухи об увольнениях Huobi? Как Huobi может пережить эту крипто-зиму?

Huobi не пострадал ни от одного из кризисов последних нескольких месяцев. Он поддерживает клиентоориентированность и твердо привержен защите прав и интересов своих клиентов. Мы всегда придерживаемся нашего обещания выплачивать 100% наших обязательств перед клиентами.

Это не изменилось, несмотря на рыночные условия. Благодаря этому медвежьему рынку мы сохранили обильные денежные потоки и инвестировали более 300 миллионов долларов в усилия по расширению. Наша команда также ведет переговоры об инвестировании в сделки на сумму более 6 миллиардов долларов.

Что касается увольнений, то у нас нет квоты. Наш бизнес продолжает работать в обычном режиме, и в будущем мы продолжим увеличивать наши инвестиции в растущие рынки по всему миру, нанимать нужные таланты и внедрять инновации.

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