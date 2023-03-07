Как создать свой инвестиционный портфель — советы эксперта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как создать свой инвестиционный портфель — советы эксперта

Личные финансы
56
Как создать свой инвестиционный портфель — советы эксперта
Как создать свой инвестиционный портфель — советы эксперта
Финансовая независимость — это возможность принимать решение не через призму «вынужденности», а согласно своим желаниям и потребностям. Именно инвестиции дают людям такую возможность.
Об этом рассказала основательница школы финансов «BY finance», инвестор Юлия Баткалова на Female Freedom Forum, который проходил в Киеве 4 марта.
Портфельное инвестирование, по словам эксперта, это баланс разных активов, который сохранит и приумножит ваш капитал в любые, даже кризисные, времена.
«Это когда мы чувствуем уверенность, что наши деньги не просто лежат, а они не обесцениваются и даже могут расти и делать нам другие деньги. Поэтому важно создать свой портфель таким образом, чтобы, несмотря на события в мировой экономике, он не приносил минусов», — говорит Баткалова.

Как создать инвестиционный портфель

Эксперт назвала 4 шага на пути к созданию инвестиционного портфеля:
  1. Обозначить цель инвестирования (определить свою «точку Б», к которой инвестор стремится дойти).
  2. Выяснить свое отношение к рискам (для этого есть специальные тесты).
  3. Определить свои возможности.
  4. Наполнить инвестиционный портфель активами.
На первом шаге нужно выделить следующие вводные данные:
  • что вы хотите приобрести или какую сумму накопить;
  • сколько это сейчас стоит;
  • сроки реализации;
  • сколько это будет стоить в будущем (учитывая среднюю инфляцию).
В зависимости от вашего отношения к рискам инвестор рекомендует соблюдать такой баланс в портфеле:
  • консервативный риск-профиль: 50% облигации или альтернатива, 30% наличные деньги, 20% акции;
  • сбалансированный: 40% облигации или альтернатива, 5% наличные деньги, 55% акции;
  • агрессивный: 10% облигации или альтернатива, 5% наличные, до 85% акции.
Чтобы узнать свои финансовые возможности, нужно ответить на два основных вопроса: сколько вы можете реально откладывать на свою мечту и как регулярно можете делать такие взносы.
Читайте также
«Определить собственные финансовые возможности поможет ведение бюджета — 2-3 месяца для этого будет достаточно», — заверила инвестор.
Последний шаг в создании собственного инвестиционного портфеля — его наполнение активами. Здесь важно диверсифицировать активы по географии (развитые и развивающиеся страны) и по классу активов (облигации, акции, ETF, наличные, IPO, криптоактивы и т.п.).

Пример инвестиционного портфеля по сбалансированному риск-профилю

40% облигации и альтернатива:
  • ETF на глобальные государственные облигации (США, Япония, Австралия, Канада, развитые страны Европы);
  • ETF на корпоративные облигации США;
  • ETF на корпоративные глобальные организации, за исключением США (развитые страны);
  • государственные облигации отдельных стран (военные облигации и другие);
  • евробонды;
  • корпоративные облигации отдельных компаний (исторически надежных);
  • недвижимость.
5% наличные:
  • наличные деньги на счету у брокера (может быть под % на остаток) в разных валютах;
  • текущие счета в Украине или за границей;
  • депозит за границей (в Украине только для покупки валюты безналично);
  • наличные деньги в банковском депозитарии (небольшая сумма).
55% акции и альтернатива:
  • ETF на развитые страны;
  • ETF на развивающиеся страны (Китай, Польша, Мексика, Турция...);
  • ETF на акции США (индексные, дивидендные, высокодоходные);
  • ETF на отдельные сектора экономики (недвижимость, металлургия, ІТ, ресурсы, энергетика);
  • акции отдельных компаний;
  • IPO, криптоактивы (небольшой % от портфеля).
Кстати, Finance.ua изучил предложения банков по ультракоротким депозитам и выбрал самые интересные.

Ультракороткие депозиты: что предлагают банки

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.