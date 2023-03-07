Как создать свой инвестиционный портфель — советы эксперта Сегодня 21:07 — Личные финансы

Как создать свой инвестиционный портфель — советы эксперта

Финансовая независимость — это возможность принимать решение не через призму «вынужденности», а согласно своим желаниям и потребностям. Именно инвестиции дают людям такую возможность.

Об этом рассказала основательница школы финансов «BY finance», инвестор Юлия Баткалова на Female Freedom Forum , который проходил в Киеве 4 марта.

Портфельное инвестирование, по словам эксперта, это баланс разных активов, который сохранит и приумножит ваш капитал в любые, даже кризисные, времена.

«Это когда мы чувствуем уверенность, что наши деньги не просто лежат, а они не обесцениваются и даже могут расти и делать нам другие деньги. Поэтому важно создать свой портфель таким образом, чтобы, несмотря на события в мировой экономике, он не приносил минусов», — говорит Баткалова.

Как создать инвестиционный портфель

Эксперт назвала 4 шага на пути к созданию инвестиционного портфеля:

Обозначить цель инвестирования (определить свою «точку Б», к которой инвестор стремится дойти). Выяснить свое отношение к рискам (для этого есть специальные тесты). Определить свои возможности. Наполнить инвестиционный портфель активами.

На первом шаге нужно выделить следующие вводные данные:

что вы хотите приобрести или какую сумму накопить;

сколько это сейчас стоит;

сроки реализации;

сколько это будет стоить в будущем (учитывая среднюю инфляцию).

В зависимости от вашего отношения к рискам инвестор рекомендует соблюдать такой баланс в портфеле:

консервативный риск-профиль: 50% облигации или альтернатива, 30% наличные деньги, 20% акции;

сбалансированный: 40% облигации или альтернатива, 5% наличные деньги, 55% акции;

агрессивный: 10% облигации или альтернатива, 5% наличные, до 85% акции.

Чтобы узнать свои финансовые возможности, нужно ответить на два основных вопроса: сколько вы можете реально откладывать на свою мечту и как регулярно можете делать такие взносы.

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«Определить собственные финансовые возможности поможет ведение бюджета — 2-3 месяца для этого будет достаточно», — заверила инвестор.

Последний шаг в создании собственного инвестиционного портфеля — его наполнение активами. Здесь важно диверсифицировать активы по географии (развитые и развивающиеся страны) и по классу активов (облигации, акции, ETF, наличные, IPO, криптоактивы и т.п.).

Пример инвестиционного портфеля по сбалансированному риск-профилю

40% облигации и альтернатива:

ETF на глобальные государственные облигации (США, Япония, Австралия, Канада, развитые страны Европы);



ETF на корпоративные облигации США;

ETF на корпоративные глобальные организации, за исключением США (развитые страны);

государственные облигации отдельных стран (военные облигации и другие);

евробонды;

корпоративные облигации отдельных компаний (исторически надежных);

недвижимость.

5% наличные:

наличные деньги на счету у брокера (может быть под % на остаток) в разных валютах;

текущие счета в Украине или за границей;

депозит за границей (в Украине только для покупки валюты безналично);

наличные деньги в банковском депозитарии (небольшая сумма).

55% акции и альтернатива:

ETF на развитые страны;

ETF на развивающиеся страны (Китай, Польша, Мексика, Турция...);

ETF на акции США (индексные, дивидендные, высокодоходные);

ETF на отдельные сектора экономики (недвижимость, металлургия, ІТ, ресурсы, энергетика);

акции отдельных компаний;

IPO, криптоактивы (небольшой % от портфеля).

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