Как создать свой инвестиционный портфель — советы эксперта
Финансовая независимость — это возможность принимать решение не через призму «вынужденности», а согласно своим желаниям и потребностям. Именно инвестиции дают людям такую возможность.
Об этом рассказала основательница школы финансов «BY finance», инвестор Юлия Баткалова на Female Freedom Forum, который проходил в Киеве 4 марта.
Портфельное инвестирование, по словам эксперта, это баланс разных активов, который сохранит и приумножит ваш капитал в любые, даже кризисные, времена.
«Это когда мы чувствуем уверенность, что наши деньги не просто лежат, а они не обесцениваются и даже могут расти и делать нам другие деньги. Поэтому важно создать свой портфель таким образом, чтобы, несмотря на события в мировой экономике, он не приносил минусов», — говорит Баткалова.
Как создать инвестиционный портфель
Эксперт назвала 4 шага на пути к созданию инвестиционного портфеля:
- Обозначить цель инвестирования (определить свою «точку Б», к которой инвестор стремится дойти).
- Выяснить свое отношение к рискам (для этого есть специальные тесты).
- Определить свои возможности.
- Наполнить инвестиционный портфель активами.
На первом шаге нужно выделить следующие вводные данные:
- что вы хотите приобрести или какую сумму накопить;
- сколько это сейчас стоит;
- сроки реализации;
- сколько это будет стоить в будущем (учитывая среднюю инфляцию).
В зависимости от вашего отношения к рискам инвестор рекомендует соблюдать такой баланс в портфеле:
- консервативный риск-профиль: 50% облигации или альтернатива, 30% наличные деньги, 20% акции;
- сбалансированный: 40% облигации или альтернатива, 5% наличные деньги, 55% акции;
- агрессивный: 10% облигации или альтернатива, 5% наличные, до 85% акции.
Чтобы узнать свои финансовые возможности, нужно ответить на два основных вопроса: сколько вы можете реально откладывать на свою мечту и как регулярно можете делать такие взносы.
«Определить собственные финансовые возможности поможет ведение бюджета — 2-3 месяца для этого будет достаточно», — заверила инвестор.
Последний шаг в создании собственного инвестиционного портфеля — его наполнение активами. Здесь важно диверсифицировать активы по географии (развитые и развивающиеся страны) и по классу активов (облигации, акции, ETF, наличные, IPO, криптоактивы и т.п.).
Пример инвестиционного портфеля по сбалансированному риск-профилю
40% облигации и альтернатива:
- ETF на глобальные государственные облигации (США, Япония, Австралия, Канада, развитые страны Европы);
- ETF на корпоративные облигации США;
- ETF на корпоративные глобальные организации, за исключением США (развитые страны);
- государственные облигации отдельных стран (военные облигации и другие);
- евробонды;
- корпоративные облигации отдельных компаний (исторически надежных);
- недвижимость.
5% наличные:
- наличные деньги на счету у брокера (может быть под % на остаток) в разных валютах;
- текущие счета в Украине или за границей;
- депозит за границей (в Украине только для покупки валюты безналично);
- наличные деньги в банковском депозитарии (небольшая сумма).
55% акции и альтернатива:
- ETF на развитые страны;
- ETF на развивающиеся страны (Китай, Польша, Мексика, Турция...);
- ETF на акции США (индексные, дивидендные, высокодоходные);
- ETF на отдельные сектора экономики (недвижимость, металлургия, ІТ, ресурсы, энергетика);
- акции отдельных компаний;
- IPO, криптоактивы (небольшой % от портфеля).
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