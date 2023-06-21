Как создать месячный личный бюджет: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как создать месячный личный бюджет: пошаговая инструкция Сегодня 16:02 — Личные финансы

Как создать месячный личный бюджет: пошаговая инструкция

Если вы часто задумываетесь над тем, почему вам никогда не хватает денег и как так получается, что к концу месяца деньги словно улетучиваются, самое время сосредоточиться и спланировать свой бюджет.

Иногда кажется, что планирование бюджета — это трудно и долго, а еще нужно складывать копейка к копейке. Но согласитесь, лучше быть в определенной степени ограниченным, но знать, что к концу месяца у вас хватает средств на еду, топливо, проезд, на подарок ко дню рождения друга или помощь родным.

Действительно, вам придется поэкспериментировать несколько месяцев с разными подходами к планированию бюджета, приложить усилия, чтобы приучить себя ежедневно вносить свои расходы и регулярно заглядывать в бюджет, своевременно корректировать и придерживаться запланированного. Но когда удастся развить такую ​​привычку, ведение бюджета станет привычным делом, как, например, ежемесячная передача показателей счетчика.

Почему бюджет — это важно?

Наличие бюджета помогает вам видеть, куда идут ваши деньги, какие категории расходов забирают больше всего ресурса, можете ли вы позволить себе ценную покупку именно сейчас или как быстро сможете на нее собрать, откладывая средства. Так что спланированный бюджет поможет вам лучше контролировать свои финансы и упростит сбережение денег для достижения ваших целей.

Аналитики портала work.ua собрали несколько шагов, которые помогут создать собственный бюджет, чтобы вы могли более реально планировать свои расходы/доход и сбережения.

Шаг 1: посчитайте ежемесячный доход

Основа эффективного планирования бюджета — четкий подсчет ваших доходов. Укажите все ваши ежемесячные поступления: сколько, откуда, когда. Это может быть зарплата, выплата прибыли по инвестициям, пенсия, оплата услуг клиентами, если вы фрилансер. Если вы получаете регулярные выплаты по инвалидности, социальное страхование, алименты, включите их также.

Так составьте список каждого источника дохода и сумму, которую вы обычно получаете в месяц. Если у вас нет постоянного дохода, рассчитайте среднюю сумму.

Шаг 2: составьте список расходов

Разделите расходы на две категории — недискреционные и дискреционные.

Недискреционные — это траты, считающиеся обязательными. Если вы не выделите на эти вещи средства, то испытаете негативные последствия. К примеру, если не оплатите долг по кредитной карте, вам начислят пеню. Обычно к недискреционным расходам относятся:

арендные или ипотечные платежи;

счета за коммунальные услуги, интернет, мобильную связь;

расходы на продукты;

расходы на общественный транспорт, такси или обслуживание собственного автомобиля;

семейные расходы, такие как детские товары, плата за обучение и т. п. ;

; погашение личных ссуд, кредитов или кредитных лимитов на картах;

лечение;

сбережения;

расходы на корм для домашних животных.

Дискреционные — это расходы, без которых человек может обойтись, если это необходимо. Дискреционные расходы часто определяются как несущественные или, иными словами, как «желания», а не «потребности». Примеры дискреционных расходов:

отпуск;

алкоголь и табак;

ресторан и другие расходы, связанные с развлечениями;

кофе или чай с собой, фирменные напитки;

хобби.

Шаг 3: создайте бюджет

Когда вы прописали категории расходов, детализируйте их с помощью конкретных цифр — сколько планируете потратить на каждую категорию в течение месяца. Сначала следует разобраться с недискреционными расходами, а остаток распределить между дискреционными.

Если вы примерно знаете, сколько тратите на каждую категорию ежемесячно (для этого можно проверить транзакции своей карты за предыдущий месяц), отталкивайтесь от этих цифр. Или попробуйте воспользоваться наиболее распространенными методами распределения бюджета (их можно подстроить под свои нужды или протестировать несколько месяцев и понять, подходят ли они вам):

Метод 4 конвертов. Разделяете свой бюджет на категории, раскладываете деньги по конвертам и тратите только то, что в конверте. Правило 50/30/20. Выделяете 50% дохода на свои основные потребности, 30% - на свои желания и 20% - на сбережения и погашение долгов. Правило 6 кувшинов. Весь полученный доход нужно разделить на 6 частей: 55% откладываем на текущие расходы — питание, одежду, коммунальные; 10% - на развлечения; 10% - на накопления; 10% - на крупные покупки; 10% - на образование и саморазвитие; 5% - подарки и благотворительность/донаты. 60−10−10−10−10. Это метод, когда 60% идет на основные расходы, 10% - для пенсионных накоплений, 10% - для покупок и долгосрочных платежей, 10% - на нерегулярные расходы, 10% - на развлечения.

Далее следует подсчитать, совпадает ли ваш план расходов с ожидаемой суммой дохода. В этом могут помочь разные мобильные приложения для ведения бюджета, обычная электронная таблица от Google или Exel.

Если план расходов не сопоставляется с ожидаемыми доходами, посмотрите, что можете сократить или вообще убрать, ориентируясь на свои приоритеты. Но будьте реалистами, если вы планируете на следующий месяц приобрести, например холодильник, и на него по расчетам не хватает 5 000 грн, не высчитывайте эти средства из недискреционных категорий, таких как питание, аренда и т. д.

Шаг 4: сделайте отслеживание бюджета своей привычкой

Вот где все сочетается: то, что вы фактически тратите против того, что вы запланировали.

После установления бюджета важно регулярно пересматривать его и свои расходы, обновлять при необходимости, чтобы убедиться, что вы не выходите за пределы планируемого.

Отслеживать расходы можно по разному:

считать сумму затрат за неделю по каждой категории;

записывать расходы в каждой из категорий ежедневно в удобное время;

записывать расходы сразу после покупки.

Если вы хотите фиксировать свои расходы еженедельно или ежедневно, нужно будет хранить где-то все транзакции. Когда вы их осуществляете картой, будет легче, потому что обычно в приложении банка сохраняется история покупок. Но если вы пользуетесь наличными, ежедневные расходы придется записывать либо в специальном приложении, либо в блокноте — как вам удобнее.

В общем, записывать ежедневные расходы, наверное, сложнее всего, потому что это должно стать привычкой. Но если вы будете знать точную сумму, которую тратите на ту или иную категорию ежемесячно, сможете подкорректировать или пересмотреть свой бюджет на следующий период и сделать его более реалистичным.

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