Как сохранить продукты в холодильнике при частых отключениях света — Finance.ua

Как сохранить продукты в холодильнике при частых отключениях света Сегодня 19:33 — Личные финансы

Гражданам рассказали, как правильно хранить продукты в холодильнике при длительных отключениях электричества из-за российских обстрелов.

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

В первую очередь украинцам советуют купить контейнеры с сухим льдом или заморозить воду в обычных пластиковых бутылках из-под напитков. Их следует хранить в морозильной камере холодильника на случай отсутствия электроэнергии.

При отключении электричества нужно разложить ранее подготовленные емкости со льдом на нижнюю полку холодильника и верхнюю полку морозильной камеры. Таким образом, можно продлить срок хранения продуктов в выключенном холодильнике более чем на 4 часа, а благодаря сухому льду — до 2 суток.

При отсутствии электроэнергии в течение 4 часов и более пищевые продукты лучше сгруппировать вместе в морозильной камере. Заполненной она держит холод до 48 часов, наполовину пустой — всего 24 часа.

Также гражданам советуют как можно реже открывать дверцу выключенного холодильника, чтобы предотвратить попадание теплого воздуха. Оптимальная температура в холодильнике не должна быть выше +4°С, а в морозильнике — не превышать −4°С.

Продукты, имеющие температуру не выше +4 С или на которых сохраняются ледовые кристаллы, можно безопасно заморозить повторно или приготовить.

Напомним, Министерство энергетики рекомендовало гражданам дополнить минимально необходимый список вещей на случай ЧП приборами автономного освещения и отопления, а также гаджетами, фиксирующими наличие угарного газа.

УБР По материалам:

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