Как сохранить хорошую финансовую репутацию — Finance.ua

Как сохранить хорошую финансовую репутацию Сегодня 09:35 — Личные финансы

Как сохранить хорошую финансовую репутацию

Информация о всех кредитных операциях и долговых обязательствах — это ваша финансовая биография, которая показывает, как именно вы распоряжаетесь заемными средствами.

Как это влияет на решение банков и финансовых учреждений о возможности предоставления кредита, пишет Финкульт

Хорошая кредитная история открывает перед вами двери к финансовым возможностям:

Доступ к кредитам и ссудам с лучшими условиями.

Низкие процентные ставки.

Возможность взять ипотеку или автокредит. В то же время плохая кредитная история может привести к отказу в выдаче кредита или предложению невыгодных условий (высокие проценты, меньшие лимиты).

Кредитная история содержит:

Информацию обо всех кредитах, которые вы когда-либо брали (сумма, срок, тип кредита).

Данные о своевременности платежей (просрочки, неуплаченные долги).

Были ли у вас реструктуризации или списания долгов.

Запросы от банков и финансовых организаций на проверку вашей истории и судебные решения, связанные с кредитными обязательствами.

Эти данные хранятся в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ) и других бюро и доступны банкам и кредиторам, которые проверяют информацию, прежде чем принять решение о выдаче ссуды.

Как сохранить хорошую финансовую репутацию

Своевременно платите по кредитам — даже небольшая просрочка может испортить вашу историю.

Не берите лишние кредиты — если у вас слишком много обязательств, это может привлечь внимание банка.

Проверяйте свою кредитную историю — раз в год вы можете сделать это бесплатно в УБКИ или других бюро.

Чтобы вовремя защититься от действий мошенников, стоит проверить, не появились ли чужие кредиты в вашей кредитной истории.

Не открывайте много кредитных карт одновременно — частые запросы к вашей кредитной истории могут снизить ваш рейтинг.

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