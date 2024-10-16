Как соглашение о CRS обмене информацией встряхнет украинских инвесторов — Finance.ua

Как соглашение о CRS обмене информацией встряхнет украинских инвесторов Сегодня 10:10

Как соглашение о CRS обмене информацией встряхнет украинских инвесторов

После того, как Украина совершила свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS), украинским инвесторам придется приспосабливаться к новым реалиям. В частности, это касается тех, кто имеет активы за границей.

Как сообщили в Министерстве финансов, украинские налоговые органы получили данные о финансовых счетах своих граждан за границей. Теперь Украина сможет эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов, усилить контроль за декларированием доходов своих граждан за рубежом и повысить эффективность применения правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний.

К слову, обмен информацией по стандарту CRS был одним из обязательств нашей страны в процессе интеграции в ЕС. Однако у этого нововведения есть и другая сторона медали, которая повлияет на инвесторов.

В частности, теперь тем, кто имеет зарубежные финансовые активы и счета, нужно будет более ответственно подойти к декларированию и полному раскрытию информации о зарубежных счетах и ​​доходах. За несоблюдение правил будут угрожать штрафы. Поэтому уже в ближайшей перспективе некоторым из инвесторов придется пересмотреть свои инвестиционные стратегии. А разобраться в инвестиционных трендах сможет помочь в конференции «Жить на проценты».

О чем конференция «Жить на проценты»?

Она для тех, кто хочет держать руку на пульсе и знать, куда выгодно инвестировать сегодня. Темами конференций станут экономические прогнозы и варианты для инвестирования, которые будут интересны инвесторам в ближайшем будущем.

Спикеры будут готовить доклады, а также присоединятся к дискуссиям, темами которых, в частности, будут «Инвестиции в фондовый рынок: тренды и возможности» и «Криптовалютные быки и медведи: Как понимать рынок?». Экспертами выступят топовые специалисты, среди которых Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times, Михаил Пацан, инвестор и финансовый консультант, основатель Академии финансовой грамотности и WEB3 университета Learn to earn Global, Григорий Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook, Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S, Дмитрий Карпиловский, инвестор, соучредитель УкрИнвестКлуба, Дарья Голинская, маркетинг менеджер Binance в Украине и другие.

«Жить на проценты» — единственная конференция, которая приглашает спикеров, чтобы они выступали на сцене. К тому же со всеми спикерами можно будет поговорить лично вне сцены, спросить совета или поделиться впечатлениями. Эта возможность уникальна для нашего времени, ведь офлайн-встречи сегодня стали редкостью. Но безопасность участников — прежде всего, ведь локация оснащена надежным укрытием.

«Живое» общение также станет прекрасной возможностью собраться в одном месте с единомышленниками, как профессиональными инвесторами, так и новичками, чтобы найти новые знакомства или даже заручиться партнерством, чтобы инвестировать с большего порога входа.

К тому же участие в конференции — очень выгодное предложение. Ведь стоимость билета составляет ориентировочно $40, в то время как курсы по инвестированию только по одному направлению стартуют от $150, а консультация одна от инвест консультанта стартует от $260. Разница заметна, но на конференции участники смогут получить не одну консультацию, а сразу несколько, которые будут касаться разных активов и интересных предложений. Узнать больше деталей о мероприятии и купить билеты можно по ссылке

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