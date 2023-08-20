Как собрать ребенка в школу и не разориться: лайфхаки, которые пригодятся родителям — Finance.ua
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Как собрать ребенка в школу и не разориться: лайфхаки, которые пригодятся родителям

Личные финансы
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Как собрать ребенка в школу и не разориться: лайфхаки, которые пригодятся родителям
Как собрать ребенка в школу и не разориться: лайфхаки, которые пригодятся родителям
Собрать ребенка в школу всегда было недешево, ведь покупать нужно много разных вещей — от ручек до одежды. К примеру, чтобы собрать в 2023 году на обучение первоклассника, понадобится, по подсчетам, от 3 до 5 тыс. грн. Впрочем, не разориться на покупке школьных принадлежностей можно — для этого нужно соблюдать несколько простых правил.
Главное из них — не оставлять все на последний день. Ведь в таком случае вас будет ждать сутолока в магазинах и трата нервов, вместе с тем и необдуманные покупки. Поэтому лучше всего приобрести все необходимое заранее.
Второе правило — составить список нужных вещей. Дело в том, что производители часто делают школьные принадлежности яркими и красивыми — настолько, что не только дети, но и их родители могут не устоять перед особо не нужными «штучками». Со списком же вы купите только то, что действительно необходимо.

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Из этого правила следует также: не нужно брать с собой на закупки ребенка. Понятно, что и школьную и спортивную форму без него не купить, но со всем остальным можно справиться самостоятельно. Ведь если вы сами можете не устоять перед красивой, яркой и дорогой, например ручкой, то ребенок тем более. И несколько лишних дорогих вещей он обязательно выпросит.
Купите онлайн. Рабочие тетради, контурные карты и другие учебные пособия можно приобрести в интернет-магазине. Главный плюс этого — внимание точно будет сосредоточено только на нужном. Кроме того, так вы сможете:
  • сразу сравнивать цены;
  • следить за общей стоимостью покупок — и корректировать ее, сразу же меняя вещи на менее дорогие в случае превышения выделенного бюджета.

Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс

Между тем, в Facebook мать будущего первоклассника опубликовала полученный список необходимых покупок. Он разбит на 7 основных частей:
  • учебные принадлежности (тетради, пенал, ручки, папка, линейка, карандаши и т. п.);
  • принадлежности для уроков изобразительного искусства (в частности, альбом, краски, кисточки);
  • принадлежности для уроков труда (в том числе, цветные бумаги и картон, клей, ножницы);
  • принадлежности для уроков физкультуры (спортивный костюм, футболка, спортивная обувь);
  • одежда делового стиля (вероятно, речь идет о форме);
  • сменная обувь;
  • чашка, бутылка.
«Если вы полностью с нуля приобретаете все эти вещи для первоклассника, то это обойдется в 5 270 грн. Если выбираете самые дешевые товары — 3 145 грн», — подсчитали в ТСН.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Обозреватель
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