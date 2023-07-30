Как снизить расход топлива летом: простой способ — Finance.ua

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Как снизить расход топлива летом: простой способ

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Как снизить расход топлива летом: простой способ
Как снизить расход топлива летом: простой способ
В жару многие водители делают действие, которое приводит к серьезному повышению расхода горючего. Речь идет о включении кондиционера.
Понятно, время от времени трудно обойтись без устройства для охлаждения воздуха в салоне транспортного средства. Но не стоит забывать, что работа кондиционера делает машину более «прожорливой»: расход бензина увеличивается на 10 процентов или даже больше.
Рекомендация простая: не включать кондиционер, если в этом нет особой потребности. Иногда достаточно просто проветрить салон машины перед началом движения. Для этого нужно открыть двери, которые располагаются друг напротив друга или по диагонали. Одну из дверей нужно несколько раз открыть и закрыть. В результате в салон автомобиля поступит свежий воздух, а горячий — уйдет.
Таким образом удастся обойтись без включения охлаждающего устройства и сэкономить около 10% топлива.
А вот открывать окна во время движения не стоит, так как такой подход приводит к нарушению аэродинамики транспортного средства. В результате расход топлива становится еще больше, чем при работающем кондиционере.
И еще: если на улице очень жарко, а в салоне авто слишком душно, то устройство все же следует включить. В подобной ситуации проветривание вряд ли поможет.
По материалам:
mmr.ua
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