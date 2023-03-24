Как снимается арест с банковского счета во время действия военного положения: разъяснение — Finance.ua

Как снимается арест с банковского счета во время действия военного положения: разъяснение Сегодня 14:06 — Личные финансы

Как снимается арест с банковского счета во время действия военного положения: разъяснение

С 24 февраля 2022 г. в Украине введен режим военного положения, но физические лица в этот период могут при определенных условиях осуществлять расходные операции со счетов, на которые наложен арест. Об этом рассказала юрист центра беcплатной правовой помощи Иванна Желизная изданию «Я и закон»

Как налагается арест на средства должника

Арест на средства должника налагается на основании открытия исполнительного производства. Это завершающая стадия судебного производства, направленная на принудительное исполнение решений суда.

Принудительным исполнением судебных решений занимаются органы Государственной исполнительной службы и в некоторых определенных законом «Об исполнительном производстве» случаях — частные исполнители.

Исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня поступления в него исполнительного документа выносит постановление об открытии исполнительного производства.

Исполнитель при проведении исполнительных действий принимает принудительные меры по выполнению решений, среди таких действий — наложение ареста на средства должника (путем вынесения постановления об аресте средств должника, имеющихся на банковских счетах).

Каковы основания для снятия ареста с имущества (средств) должника

Основанием для снятия ареста с имущества (средств) должника в исполнительном производстве являются:

окончание исполнительного производства;

возвращение исполнительного документа в выдавший его суд;

отмена судом мер обеспечения иска по завершенному исполнительному производству;

поступления на счет органа Государственной исполнительной службы (или на счет частного исполнителя) суммы средств, необходимой для удовлетворения требований всех взыскателей, а также суммы исполнительного сбора, расходов исполнительного производства и штрафов, наложенных на должника по завершенному исполнительному производству.

О снятии ареста с имущества (средств) должника исполнитель должен сообщить в постановлении об окончании исполнительного производства.

Что еще важно

Кабинет Министров распоряжением № 198-р от 2 марта 2022 года установил, что временно на период до отмены военного положения на территории Украины:

физические лица могут осуществлять расходные операции со счетов, на которые наложен арест органами Государственной исполнительной службы или частными исполнителями, но при условии, что сумма взыскания по исполнительному документу не превышает 100 тыс. грн;

юридические лица — должники могут осуществлять расходные операции со счетов, на которые наложен арест, исключительно для выплаты зарплаты в размере не более пяти минимальных размеров зарплаты в месяц на одного работника такого юрлица.

Министерство юстиции подтвердило, что с арестованного счета клиент любого банка может совершать расходные операции до окончания действия военного положения в Украине.

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Национальный банк проинформировал банки о порядке осуществления расходных операций по арестованным счетам граждан.

Банк, в котором открыт «арестованный» счет, в период действия военного положения обязан предоставить возможность клиенту пользоваться денежными средствами на счете и не принимать во внимание постановления государственных или частных исполнителей о наложении ареста.

В случае отказа банка предоставить возможность осуществления расходных операций по такому счету гражданин имеет право обжаловать такие действия в Национальном банке одним из следующих способов:

позвонить на «горячую» линию НБУ по номерам: 0 800 505 240 или 044 298 65 55;

подать электронное обращение по электронному адресу: nbu@bank.gov.ua;

заполнить онлайн-форму обращений по ссылке;

подать письменное обращение письмом по адресу: 01601, Киев, ул. Институтская, 11-б.

Я і закон По материалам:

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