Как штрафуют предприятия за нарушение правил военного времени — Finance.ua

Как штрафуют предприятия за нарушение правил военного времени Сегодня 20:01 — Личные финансы

Как штрафуют предприятия за нарушение правил военного времени

Полномасштабная война россии против Украины продолжается, поэтому общая мобилизация в нашей стране будет продолжаться как минимум до августа 2023 года. Между тем работодатели обязаны контролировать учет военнообязанных на своих предприятиях.

За какие нарушения могут быть оштрафованы предприниматели, объяснили юристы.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение ведения военного учета

Для предпринимателей предусмотрена административная ответственность по статье 210−1 КУоАП, а именно:

для физических лиц (ответственных за ведение военного учета) — от 1 700 до 3 400 гривен;

для должностных лиц (руководителей) — от 3 400 до 5 100 гривен.

За повторное нарушение в течение года предпринимателей будут наказывать уже большими штрафами. К примеру:

для граждан (ответственных лиц за ведение военного учета) — от 3 400 до 5 100 гривен;

для должностных лиц (руководителей) — от 5 100 до 8 500 гривен.

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Отмечается также, что за игнорирование требований по военному учету оштрафовать могут руководителя предприятия.

Если же будут установлены факты нарушения порядка ведения военного учета, штрафные санкции угрожают как руководителю предприятия, так и лицу, ответственному за ведение военного учета в соответствии с приказом. Такими лицами могут быть:

кадровик;

бухгалтер;

другое ответственное лицо.

«Дела о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации и, соответственно, дела о нарушении работодателями правил военного учета как составляющей такого нарушения рассматривают руководители ТЦК», — объясняют специалисты.

Когда мужчинам нужно становиться на военный учет? Это нужно делать с момента, когда гражданину исполнилось 16 лет. Но ввиду юного возраста этот вопрос контролируется школами, где учится человек. Именно учебное заведение предоставляет соответствующий список в военкомат, после чего дети такого возраста направляются на прохождение медицинской комиссии.

После медкомиссии парни получают приписные свидетельства, на основе которых граждане поступают в высшие учебные заведения, ведь там также требуют обязательное наличие военного билета или приписного свидетельства.

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