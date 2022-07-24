Как сэкономить заряд аккумулятора мобильного телефона Xiaomi в сети 5G — Finance.ua
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Как сэкономить заряд аккумулятора мобильного телефона Xiaomi в сети 5G

Фондовый рынок
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Xiaomi имеет различные устройства, поддерживающие энергоемкую связь 5G. Если бы не одна из «фишек» MIUI, «прожорливость» связи пятого поколения могла бы стать огромной проблемой.
Постоянная активность при соединении 5G может быстро разрядить аккумуляторы емкостью 5000 мАч или более. Экономный режим «5G Power Saver» помогает предотвратить разрядку аккумулятора. Это быстрая и очень простая настройка, которая занимает всего несколько секунд. Вам просто нужно выполнить следующие действия:
  • Настройки > Аккумулятор.
  • Щелкните значок настроек в правом верхнем углу.
  • Перейти в режим энергосбережения.
  • Включите «5G Battery Saver».
Этот параметр ограничивает потребление соединения 5G в некоторых сценариях. По аналогичной схеме можно активировать стандартный и экстремальный экономные режимы (последний отвечает за ограничение наиболее энергоемких функций и поддержку только необходимых опций).
По материалам:
itechua
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