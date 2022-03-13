Как сэкономить на коммуналке во время войны в Украине — Finance.ua

Как сэкономить на коммуналке во время войны в Украине

Сегодня 08:09 — Личные финансы

В это нелегкое для всей страны время многие украинцы остались без заработка. Поэтому сейчас как никогда важно экономить сбережения и не платить лишнего. Рассказываем о том, как уменьшить свои траты воду, газ и свет.

Экономим воду

Установите счетчик. При его наличии каждый платит только за ту воду, которую фактически потребил.

Вовремя выключайте воду, когда вы ею уже попользовались.



Пользуйтесь исправной сантехникой. Из-за крана или трубы, которые протекают, в сутки можно потерять от 20 до 200 литров воды. Смеситель лучше использовать с рычагом — он скорее смешивает потоки горячей и холодной воды, чем смеситель с двумя кранами, соответственно тогда используется меньше воды.



Замените сливной бачок унитаза на современный с двумя режимами слива — обычным и экономным. Последний за одно смывания использует 6 литров воды и экономит около 20 л в день.



Принимайте душ, а не ванну. Чтобы наполнить ванну, нужно 140-160 литров воды, для душа — 30-50 литров. Во время намыливания выключайте воду и включайте ее тогда, когда нужно смыть пену.



Стирайте белье при полной нагрузке стиральной машины, поскольку она использует около 60 литров воды за один цикл.



Мойте посуду, набрав воду в раковину и закрыв слив пробкой. Споласкивать тарелки и чашки можно в отдельной емкости с чистой водой. Этот же совет является актуальным и для мытья овощей и фруктов. Их лучше мыть в миске или небольшой кастрюле. Так вы потратите три литра вместо 15-ти в проточной воде.



Если у вас большая семья, есть смысл купить посудомоечную машину, которая экономит около 10 тыс. литров теплой воды в год.



Экономим электричество

Выключайте свет, покидая помещение. Около 30% электроэнергии от месячного объема расходуется на освещение пустых помещений.

Замените лампы в вашем доме на энергосберегающие. Они служат в пять раз дольше, чем обычные лампы накаливания, и потребляют электроэнергии в десять раз меньше.



Используйте энергоэффективную бытовую технику. Бытовые электроприборы имеют специальную маркировку от класса А до G. Класс «А ++» — наиболее энергосберегающий.



Эксплуатируйте холодильник правильно. Не устанавливайте его у газовой плиты или отопительных приборов, в местах, где есть прямые солнечные лучи. Не ставьте в холодильник горячую пищу.



Выключайте электроприборы, которыми не пользуетесь. Не оставляйте их в режиме сна надолго. Совокупное энергопотребление бытовых электроприборов в этом режиме может достигать 350-400 кВт*ч в год.



Замените старую проводку, ведь это лишние расходы электроэнергии и пожарная опасность.



Экономим газ и тепло

Установите газовый счетчик, поскольку по нему всегда выгоднее платить, чем по средним показателям.

Выберите поставщика газа с недорогим предложением. До введения государственного ограничения цены у поставщиков отличались на 40%.



Если вы готовите на газовой плите, используйте мощность горелки на должном для того или иного блюда уровне. Сразу после того, как вода закипела, уменьшите огонь в несколько раз.



Не проветривайте долго квартиру зимой. Лучше сразу открыть окна на пять минут.



На батарее установите регулятор температуры. Так, если жарко, вы сможете уменьшить температуру и соответственно сэкономите. Их стоимость начинается от 150 грн и зависит от модификации.



Установите за радиатором теплоотражающий экран. Таким образом больше тепла пойдет на обогрев комнаты, а не на нагрев стены за батареей. Специальный материал для него можно купить в строительном магазине, стоимость — от 95 грн. С экраном в помещении станет теплее на два-пять градусов.



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