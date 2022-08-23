Как сегодня купить земельный пай — Finance.ua

Как сегодня купить земельный пай Сегодня 21:01 — Аграрный рынок

Как сегодня купить земельный пай

Запрет на куплю-продажу земли, действовавший с 2002 года, был отменен 1 июля 2021 года. С этого момента земли сельскохозяйственного назначения могут продаваться. Это касается преимущественно земель для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Основу этих земель составляют паи.

Об этом пишет Западное межрегиональное управление Министерства юстиции — г. Львов.

Читайте также Цифры Независимости: самые большие урожаи Украины

«Продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности запрещается. Есть, правда, исключение — земли крестьянского (фермерского) хозяйства государственной и коммунальной собственности, принадлежащие гражданам на праве постоянного пользования или пожизненного наследуемого владения. Такие лица будут иметь право их выкупить с рассрочкой оплаты до десяти лет», — говорится в сообщении.

Как сегодня купить земельный пай

До 1 января 2024 г. право на приобретение сельскохозяйственной земли будет только у физических лиц-украинцев. Ограничение — не более 100 га в «одни руки».

Также нужно помнить, кто имеет преимущественное право на покупку пая:

в первую очередь — лицо, имеющее специальное разрешение на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения;

во вторую очередь — арендатор земельного участка.

В случае если в соответствии с законом это лицо не может приобретать в собственность земельный участок, оно может передать свое преимущественное право покупки такого земельного участка другому лицу, которое в соответствии с законом может приобретать в собственность такой земельный участок.

С 2024 года разрешается покупать и юридическим лицам. И с этого момента для всех начинает действовать другое ограничение — не больше 10 тыс. га. Конечно, для оформления договора купли-продажи участка покупателю и продавцу необходимо обратиться к нотариусу.

Какие необходимо иметь документы покупателю:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заверенное нотариально согласие супруга, если покупатель состоит в браке (или присутствие во время сделки);

одним из условий покупки земельного участка является проверка нотариусом источника происхождения средств покупателя.

Нотариус для установления источников происхождения средств может использовать официальные документы, публичную информацию, в частности, сведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, который формируется и ведется Национальным агентством по предотвращению коррупции, информацию, полученную от приобретателя.

Также важно, что оплата производится исключительно в безналичной форме, поэтому должен быть открыт счет в банке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.