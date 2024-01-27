Как самостоятельно получить статус участника боевых действий — пошаговая инструкция Сегодня 12:00 — Личные финансы

Сегодня существует несколько способов подачи документов военнослужащими для получения статуса участника боевых действий. Заявление можно подавать в бумажной или электронной форме.

Об этом пишет Министерство обороны.

Для лиц, уволенных с военной службы

Чтобы ускорить рассмотрение заявления, необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации (нахождения на военном учете).

Документы. Нужно подать заявление и согласие на сбор и обработку персональных данных, две цветные фотографии размером 3×4.

Затем представители ТЦК и СП самостоятельно, исключительно через систему электронного документооборота, направляют документы на рассмотрение соответствующей комиссии через воинскую часть.

Военная часть, получив заявление, готовит справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства и направляет необходимые документы в адрес соответствующей комиссии. Комиссия рассматривает документы и принимает решение.

Для действующих военнослужащих

Военнослужащий или его представитель может подписать заявление (обращение) в комиссию, используя Портал «Дія» , путем наложения удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Действие ID») лица и подать их на адрес электронной почты: zvernmou@post.mil.gov.ua

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Также можно с наложением электронной цифровой подписи, сгенерированной в установленном порядке, обратиться по адресу электронной почты для отправки обращений напрямую: zvernmou@post.mil.gov.ua

Через Портал «Дія» или напрямую по адресу электронной почты подаются:

1. Копии соответствующих документов (при наличии) на ____ л. в 1 шт (указать количество листов).

2. Согласие на сбор и обработку персональных данных на ___ л. в 1 шт.

3. Две цветные фотографии размером 3×4 сантиметра в электронном виде в формате JPG, JPEG.

4. Другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения Вами лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и учреждения боевых (служебных) задач.

Вариант второй

Военнослужащий или его представитель может подписать заявление (обращение) в Комиссию и отправить его через почтовое отделение национальных операторов почтовой связи по адресу соответствующей комиссии.

Заявление (обращение) подается по адресу комиссии того органа военного управления, которому подчинена воинская часть, где военнослужащий проходит или проходил военную службу.

Документы.

1. Оригиналы соответствующих документов (при наличии).

2. Согласие на сбор и обработку персональных данных.

3. Две цветные фотографии размером 3×4 сантиметра на матовой бумаге, изображение лица должно заполнять 65−70% фотографии.

4. Другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения Вами лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и учреждения боевых (служебных) заданий.

Кстати, если вы не знаете, какому органу военного управления подчинена Ваша воинская часть, заявление (обращение) направляется не на Комиссию, а на адрес вида (рода) войск, которому она подчинена, или Министерства обороны Украины.

Образцы заполнения заявления (обращения) военнослужащего Вооруженных Сил Украины (лица, уволенного с военной службы), его представителя можно найти по этой ссылке

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