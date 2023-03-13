Как родственники могут получить невыплаченную пенсию умершего: разъяснение ПФУ — Finance.ua

Как родственники могут получить невыплаченную пенсию умершего: разъяснение ПФУ Сегодня 19:47 — Личные финансы

Как родственники могут получить невыплаченную пенсию умершего: разъяснение ПФУ

Недополученную пенсию умершего гражданина могут получить члены семьи в течение месяца после смерти включительно.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может получить деньги

Получить невыплаченную пенсию умершего пенсионера могут его родственники или наследники.

Оформить заявление на выплату можно онлайн или в ближайшем сервисном центре административных услуг. Список документов, которые нужно предоставить в обоих случаях одинаковый.

Перечень документов, которые необходимо предоставить для получения пенсии умершего человека:

свидетельство о смерти пенсионера;

документы, которые могут свидетельствовать о родственных связях с покойным;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета, на который можно выслать недополученные деньги погибшего.

Условия получения пенсии умершего

Для получения выплат необходимо доказать, что заявитель проживал на одной территории с умершим пенсионером или умерший находился на его содержании.

В случае, если нужные документы отсутствуют, недополученная пенсия оформляется в наследство.

В том случае, если у заявителя нет банковского счета, он может получить наличные деньги через отделение Ощадбанка

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