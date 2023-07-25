Как регулируется рынок микрокредитов в Азии, Польше и Украине — Finance.ua

Как регулируется рынок микрокредитов в Азии, Польше и Украине Сегодня 19:15 — Кредит&Депозит

Как регулируется рынок микрокредитов в Азии, Польше и Украине

Если систематизировать сложившуюся ситуацию на рынках регулирования микрокредитов, можно выделить четыре уровня, и каждая из стран — Украина, Польша, Шри-Ланка и Вьетнам — находятся на своих уровнях.

Регулирование на Шри-Ланке находится на начальном уровне, во Вьетнаме более развитый уровень, далее следует Украина, а венчает эту конструкцию Польша, где все максимально зарегулировано, а процентная ставка составляет 10% в год.

Об этом во время выступления на Ukrainian Credit Conference рассказал CEO MyCredit Владислав Билан.

Регулирование на Шри-Ланке

По словам Билана, здесь отсутствует орган регулирования, нет нормативной базы. Любая компания, выходящая на рынок Шри-Ланки, может кредитовать, для этого ей нужно зарегистрироваться и иметь соответствующие средства, чтобы раздавать их на рынке.

Лицензия на деятельность необходима только в том случае, если у компании есть Public money — депозиты, которые размещают физические лица, и кредитует из них.

Впрочем, на Шри-Ланке нет ничего: нет P2P-рынка, где можно переводить с карты на карту, нет распространенного онлайн-банкинга, люди просто приходят в отделения, нет бюро кредитных историй.

В этой стране есть ограничение ставки — 30% в год, но это ставка за использование кредита. Компании же учитывают комиссию — сервисную или комиссию за выдачу кредита. Такая комиссия составляет около 2% в день.

Регулирование во Вьетнаме

Во Вьетнаме есть органы регулирования деятельности финансовых компаний, но нет законов. В то же время здесь борются с ростовщичеством, за которое предусмотрено даже заключение. По ставке 100% годовых реально могут посадить в тюрьму, говорит Владислав Билан.

В стране разрешено 20% годовых, которые и насчитывают кредитные компании. Но финансовые компании работают вместе с маркетинговыми компаниями, которые помогают клиентам зарегистрироваться в системе, получить кредит. За это маркетинговые компании начисляют комиссию, которая составляет 2% в день.

Регулирование в Украине

Благодаря Национальному банку уже есть законы, регулирующие рынок и отношения с клиентом. Кроме того, рынок прозрачный, в Украине развита финансовая инфраструктура, есть бюро кредитных историй, развитой банковский сектор с P2P-переводами и т. д.

Сейчас Украина в шаге от жесткой регуляции. Но регуляция состоит из двух уровней:

первый — защита прав заемщиков;

второй — защита прав кредиторов.

И сейчас НБУ делает все для защиты прав заемщиков, но, по словам Владислава Билана, ничего не делает для защиты прав кредиторов.

Регулирование в Польше

Жесткая регуляция. Недавно здесь был принят закон, ограничивающий процентную ставку на уровне 10% в год, и она должна учитывать в себе все комиссии и дополнительные платежи.

Однако Польша — это очень развитый рынок, открытая банковская система, открытое законодательство, благодаря которому можно получить лицензию на кредитование за один день.

Что интересно, действие закона об ограничении ставки не распространяется на банковские и карточные кредиты.

Также в Польше банки по запросу финансовой компании должны передавать информацию по всем расчетам клиентов в разных учреждениях.

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