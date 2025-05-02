Какие гривневые депозиты сейчас приносят самую большую прибыль — Finance.ua

Какие гривневые депозиты сейчас приносят самую большую прибыль Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

Какие гривневые депозиты сейчас приносят самую большую прибыль

В первую декаду мая ситуация в сегменте гривневых депозитов останется вполне прогнозируемой. С одной стороны, у части комбанков будет период «подтягивания» ставок по гривневым вкладам до «трендовых», установленных крупнейшими банками Украины. В среднем на 1−1,5 процентных пункта выше показателей января-февраля.

Что происходит в секторе депозитов

В то же время директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Канала отметил, что на фоне ситуативного «проседания» курса доллара гривневые депозиты будут иметь более выигрышное положение для тех граждан, кто стремится как минимум проиндексировать на уровень инфляции собственные сбережения.

Согласно озвученным планам Нацбанка, коррекция учетной ставки, как и других монетарных инструментов (например, ставки по 3-месячным депозитным сертификатам) в ближайшие месяцы маловероятна. То есть, как мы и предполагали, начиная с апреля в сегменте гривневых депозитов идет период самых высоких ставок.

Замотаев говорит, что если экономические прогнозы об уменьшении инфляционного давления оправдаются, то вполне возможно, что уже летом мы увидим обратную коррекцию монетарных инструментов. А это станет сигналом для потенциальных вкладчиков об окончании периода самых высоких ставок.

«На мой взгляд, в период мировых экономических „штормов“, вызванных „эксцентрикой“ Дональда Трампа, не стоит обольщаться ситуативным изменением привлекательности тех или иных инструментов сбережения, а больше учитывать собственные цели и задачи», — подчеркнул Замотаев.

Как говорит банкир, все может измениться в течение считаных часов.

Какую прибыль сейчас приносят депозиты

Средние ставки останутся без изменений:

ультракороткие депозиты сроком 3 — 6 месяцев будут иметь доходность — 13 — 13,5% годовых;

сроком 6 — 9 месяцев — средняя доходность составит 14 — 14,5% годовых;

от 9 до 12 месяцев — 13 — 13,5% годовых;

от 1 года — 13 — 13,5% годовых;

Стоит отметить, что и далее будут действовать бонусные программы, позволяющие потенциальному вкладчику на «старте» получить дополнительные 0,5 — 1,5 процентных пункта к базовым ставкам. То есть максимальные ставки могут достичь 17% годовых.

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Из-за тектонических мировых экономических изменений мы не исключаем, что в Украине в ближайшее время ставки по валютным вкладам будут сокращаться (ожидается снижение в пределах 0,3 процентных пункта до 0.8 — 1% годовых в долларах и до 0,5 — 0.8% годовых в евро), — сказал Замотаев.

Банкир говорит, что золото и наличный евро на пике своей стоимости, однако это не значит, что стоит скупать евро или слитки. Ведь штормы со временем утихнут. То есть курс евро, как и стоимость золота, несколько спадут.

К примеру, изменения будут ощутимы в случае нормализации торговых отношений США и ЕС. Тогда курс евро по отношению к доллару может снизиться до привычных ориентиров: 1 евро = 0,90 — 0,95 доллара.

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По словам Замотаева, гривневые вклады, особенно если речь идет о суммах в пределах 100 тысяч гривен, могут стать хорошей альтернативой во время мировых экономических «обострений».

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Телеканал 24 По материалам:

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